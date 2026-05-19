"No se vayan de la frontera": el llamado de Loyola tras recibir el Premio Brugal Cree en su Gente

Instituto Loyola expande oferta académica en medio del crecimiento del noroeste. ( FUENTE EXTERNA )

En una frontera marcada por el contraste entre crecimiento económico y rezagos históricos, el sacerdote jesuita José Rafael Núñez Mármol, conocido como el padre Chepe, reafirma que el desarrollo del noroeste dominicano pasa, inevitablemente, por la educación.

Desde el Instituto Tecnológico Loyola, la institución que dirige avanza con una visión clara hacia 2030, adaptándose a las nuevas demandas de una región que experimenta un dinamismo sin precedentes.

"La frontera tiene una deuda social, económica y política. Y es momento de saldarla con educación y oportunidades", afirmó.

El auge de Montecristi, el desarrollo proyectado en Manzanillo y el movimiento comercial en Dajabón han impulsado las exportaciones hacia Haití en más de un 300 % en los últimos años, generando nuevas exigencias en formación técnica, industrialización y capital humano.

"No queremos seguir exportando materia prima; queremos exportar productos terminados. Eso implica preparar a nuestra gente", sostuvo el religioso.

Oferta en expansión

Para responder a esta realidad, Loyola ha ampliado su oferta académica de seis a nueve carreras técnicas, además de 25 cursos de formación en oficios, algunos con hasta 1,500 horas de duración.

También ha fortalecido su centro de idiomas —con más de 300 estudiantes—, promoviendo el aprendizaje del inglés, francés y creole, esenciales en el contexto fronterizo.

A esto se suma la integración del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, con programas de ingeniería eléctrica, industrial y agroempresarial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-18-at-70905-pm-1-fc089a5f.jpeg El padre Chepe. (FUENTE EXTERNA)

"El desarrollo no puede dejar a nadie fuera. Tiene que ser equitativo y pensado de manera conjunta" José Rafael Núñez Mármol (padre Chepe) Sacerdote jesuita “

Desarrollo e inclusión

Ante los planes de expansión en áreas como zonas francas y posibles infraestructuras logísticas, el padre Chepe insistió en la necesidad de incluir a los pequeños comerciantes.

"El desarrollo no puede dejar a nadie fuera. Tiene que ser equitativo y pensado de manera conjunta", advirtió.

Uno de los pilares del modelo Loyola es su bajo costo. Un estudiante puede cursar un bachillerato técnico por apenas 500 pesos mensuales, mientras que la educación superior se ofrece a menos del 20 % del costo de otras universidades. "Si no pueden pagar, buscamos soluciones. Pero deben comprometerse con su formación", expresó.

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Respaldo del Gobierno

El sacerdote valoró el apoyo del presidente Luis Abinader, al que calificó como clave para el desarrollo de los proyectos educativos.

En medio de este proceso de crecimiento y adaptación, Loyola recibió el prestigioso Premio Brugal Cree en su Gente, en la categoría Educación, un reconocimiento nacional que incluye un aporte económico de dos millones de pesos.

Este galardón, otorgado por la Fundación Brugal, no solo valida décadas de trabajo educativo, sino que llega en un momento crucial. "Más que el dinero, es el reconocimiento a una educación que transforma realidades. Eso nos impulsa a seguir y a profundizar nuestro compromiso", expresó el padre Chepe.

El monto recibido será destinado a fortalecer los programas educativos, mejorar infraestructuras y continuar ampliando oportunidades para jóvenes de la región.

"No se vayan de la frontera. Aquí hay oportunidades. Aquí pueden formarse y cambiar su realidad", exhortó el sacerdote.