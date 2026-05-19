Más de 98,000 estudiantes participan en ferias de emprendimiento técnico-profesional

Durante las exposiciones, los alumnos presentan propuestas vinculadas a áreas como robótica, electricidad, gastronomía, turismo, cuidado de la piel, diseño y estrategias de marketing. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este martes que más de 98,000 estudiantes de nivel Secundario participan en las ferias de emprendimiento desarrolladas en centros educativos de las 18 regionales del país, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la educación técnico-profesional.

Dijo que la iniciativa es coordinada por la Dirección de Educación Técnico Profesional y busca fomentar el espíritu emprendedor, la creatividad y las competencias técnicas de los estudiantes mediante la presentación de proyectos desarrollados durante el año escolar.

Según explicó el Minerd en una nota de prensa, las ferias forman parte de la visión impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps para consolidar una educación técnico-profesional conectada con la innovación, el emprendimiento y las necesidades del sector productivo nacional.

Propuestas de los estudiantes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-19-at-90915-am2-d923f76e.jpeg Uno de los eventos se realizó en el Instituto Policténico Víctor Estrella Liz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-19-at-90915-am-0ad33fb9.jpeg Se hacen al cierre del año escolar en los politécnicos. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante las exposiciones, los alumnos presentan propuestas vinculadas a áreas como robótica, electricidad, gastronomía, turismo, cuidado de la piel, diseño y estrategias de marketing, entre otras iniciativas enfocadas en ofrecer soluciones prácticas a necesidades del entorno.

Uno de los eventos recientes se realizó en el Instituto Politécnico Profesor Víctor Rafael Estrella Liz, de la Regional 15 del Distrito Nacional, donde estudiantes expusieron proyectos elaborados a partir de los conocimientos adquiridos en su proceso formativo.

"Exponemos lo que hemos aprendido a lo largo de estos años en las distintas áreas. Este proyecto ha sido increíble y fácilmente podríamos llevarlo a cabo en una realidad no muy lejana", expresó el estudiante Ángel Oscar Arizmendi, de sexto grado de Gestión Administrativa y Tributaria.

Las ferias técnicas y de emprendimiento son desarrolladas al cierre de cada año escolar en los distintos politécnicos del país como parte de una estrategia pedagógica destinada a reforzar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes.

Arizmendi destacó además la importancia de que los jóvenes participen en este tipo de actividades para inspirarse, intercambiar ideas y fortalecer el trabajo en equipo.

De su lado, el director de Educación Técnico Profesional, Cristhiam Quelix, afirmó que el objetivo del Gobierno del presidente Luis Abinader es fortalecer la formación técnico-profesional y facilitar la conexión de los jóvenes con el sector productivo.

"Cuando un joven desarrolla un proyecto de emprendimiento, automáticamente cambia su vida, pero también apuesta al desarrollo de nuestro país", manifestó Quelix.