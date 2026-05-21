El 83.5 % de los docentes de la sexta etapa alcanza rangos superiores en Evaluación de Desempeño

La Comisión recordó que el pasado martes la sexta etapa de la evaluación alcanzó un avance operativo del 55 %, y recordó que los resultados continúan divulgándose en un plazo máximo de 72 horas conforme avanza el proceso. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó este jueves que la mayoría de los docentes evaluados hasta el momento en la sexta etapa del proceso ha obtenido calificaciones ubicadas en los rangos superiores de desempeño, lo que refleja fortalezas significativas en la práctica pedagógica observada en las aulas.

De acuerdo con los datos preliminares consolidados, de un total de 42,897 docentes evaluados hasta la fecha en esta sexta etapa, el 83.5 % alcanzó puntuaciones de 36 puntos o más en la observación de clases y revisión de la planificación, componente que representa el 50 % de la puntuación global del proceso evaluativo.

La actual fase consiste en la evaluación directa de la práctica pedagógica en el aula, mediante la recopilación de evidencias relacionadas con la planificación docente, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales.

Calificaciones

Según una nota de prensa, la data indica que 19,464 docentes, equivalentes al 45.4 %, obtuvieron calificaciones superiores a los 45 puntos, constituyéndose en el grupo más numeroso del proceso evaluativo realizado hasta ahora.

Asimismo, indica que 16,344 docentes, equivalente al 38.1 %, se ubicaron entre los 36 y 45 puntos, lo que ha evidenciado niveles consistentes de desempeño en la ejecución de la práctica educativa.

En tanto, 6,720 docentes, que equivale al 15.7 %, alcanzaron puntuaciones entre 21 y 35 puntos, mientras que solo un 0.9 % de los evaluados en esta sexta etapa, correspondiente a 369 docentes, obtuvo entre 0 y 20 puntos.

Avance operativo

La Comisión recordó que el pasado martes la sexta etapa de la evaluación alcanzó un avance operativo del 55 %, y recordó que los resultados continúan divulgándose en un plazo máximo de 72 horas conforme avanza el proceso.

Destaca que la fase de observación de clases, que se desarrolla actualmente en la tercera de las cinco semanas previstas y procura impactar a 78,464 docentes, permite valorar directamente el desempeño docente mediante evidencias relacionadas con la planificación, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales del aula.

La Comisión Nacional Rectora reiteró que la Evaluación de Desempeño Docente tiene como propósito fortalecer la calidad educativa, promover la mejora continua del sistema y reconocer las competencias profesionales del personal docente.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía y al personal educativo a mantenerse atentos únicamente a las informaciones oficiales emitidas por los canales institucionales, a fin de evitar interpretaciones erróneas o descontextualizadas sobre el desarrollo del proceso evaluativo.

La Comisión Nacional Rectora está integrada por el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted).

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