En 2019, desde el balcón de su casa, Tomy Luis comenzó a desarrollar una idea para ayudar a jóvenes en riesgo de abandonar sus estudios. Posteriormente, junto con otros amigos, impulsó esta iniciativa social con el objetivo de transformar comunidades de la provincia La Romana a través del voluntariado juvenil y la ayuda comunitaria.

Se trata de la Fundación Adulam Inspires, un proyecto liderado por Luis, quien es el presidente de la organización, y Jalier Soriano, de 28 años, vicepresidente.

La fundación ubicada en el sector Savica, en el centro de la ciudad, trabaja con niños y jóvenes en diferentes localidades de la provincia, desarrollando actividades de asistencia social, formación y acompañamiento para promover cambios positivos en la comunidad.

"Tomamos principalmente a jóvenes y adolescentes y los formamos como voluntarios, que luego pueden formar a otros y todos juntos impactar a nuestra comunidad", señaló Luis.

De acuerdo con Soriano, desde su creación, la fundación desarrolla acciones sociales en distintos espacios de la provincia, incluyendo bateyes, hospitales, centros de rehabilitación, orfanatos y asilos. En estos lugares, los voluntarios llevan alimentos, ropa, productos de higiene y otros recursos para apoyar a personas en situación vulnerable.

El trabajo de Adulam también incluye apoyo educativo y profesional. "No solamente motivamos a los estudiantes a permanecer en el sistema educativo, sino que servimos de mentores para que luego de terminar sus estudios puedan entrar o conseguir becas en universidades, institutos, politécnicos o centros de desarrollo donde puedan todavía completar o suplir más su currículum educativo", indicó Luis.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/whatsapp-image-2026-03-11-at-111025-am-7055df2d.jpeg Tomy y Jalier participan en actividades de voluntariado de la Fundación Adulam Inspires, llevando apoyo educativo y asistencia a jóvenes y comunidades vulnerables en La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Un nombre bíblico

El nombre de la fundación surgió de un pasaje bíblico que inspira la visión del proyecto. Según explicaron sus fundadores, Adulam hace referencia a la cueva donde el rey David se refugió junto con un grupo de personas que enfrentaban diversas dificultades, quienes posteriormente se convirtieron en sus valientes guerreros.

"No importa cómo llegues a Adulam, lo importante es cómo puedes salir de ese lugar y cómo puedes impactar tu entorno", expresó Luis.

Adulam Food Park

Esta fundación ha desarrollado además Adulam Food Park, un motor económico que financia las actividades de la fundación. "Todos los recursos que salen del food park van directamente a la fundación para seguir contribuyendo con la ayuda social y la formación de nuestros jóvenes", señaló Luis.

Próximamente, esperan crear otras áreas económicas, como serigrafía y tecnología, que fortalezcan la sostenibilidad de sus proyectos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/whatsapp-image-2026-03-11-at-111024-am-b8698ce8.jpeg Tomy Luis y Jalier Soriano, en Adulam Food Park, espacio que financia las actividades de la Fundación Adulam Inspires y permite continuar apoyando a jóvenes y comunidades vulnerables de La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Inspirar a una nueva generación

Uno de los pilares del proyecto es la formación de jóvenes como agentes de cambio dentro de sus comunidades. La organización promueve que los propios voluntarios motiven a otros a participar en actividades sociales y educativas.

Asimismo, destacan que el voluntariado se ha convertido en una herramienta clave para impulsar la transformación social en la provincia.

A través de charlas, talleres y actividades comunitarias, la fundación también busca motivar a jóvenes a continuar sus estudios y desarrollar proyectos de vida positivos.

Los organizadores consideran que el acceso a orientación, educación y oportunidades puede marcar la diferencia en el futuro de muchos adolescentes en comunidades vulnerables.

Impactando vidas

En la actualidad, Adulam cuenta con 95 voluntarios. Sus representantes aseguran que la fundación se ha extendido a provincias como La Altagracia y San Pedro de Macorís, donde jóvenes han acudido a La Romana para formarse y luego regresar a sus localidades a realizar labores de ayuda comunitaria.

Luis explicó que, desde 2019, han impactado miles de vidas. Asimismo, destacó que desde 2023, en su actual ubicación, han beneficiado a más de 4,000 personas. De su lado, Soriano agregó que la meta a futuro es alcanzar los 500,000 jóvenes impactados en la región.

El reconocimiento a su labor llegó a nivel nacional cuando la fundación participó en el concurso República de Ideas, obteniendo el primer lugar en la categoría "Producto o servicio existente", así como el premio a "votación del público".

El premio será utilizado como capital semilla para continuar desarrollando otras áreas. Actualmente, trabajan en la creación de un área de sicología dentro de la fundación, que ofrecerá servicios totalmente gratuitos a adolescentes, jóvenes y familias de la comunidad que lo necesiten.

Asimismo, fortalecerán las áreas de tecnología y los centros de robótica, con el propósito de acercar estas herramientas a niños y adolescentes que no tienen acceso a ellas a través de las escuelas públicas de su comunidad, pero que podrán beneficiarse mediante la fundación.