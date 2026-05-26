Obispo Castro Marte defiende el uso de pizarras y tiza frente a la inteligencia artificial en aulas

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte. ( ARCHIVO )

El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, cuestionó el uso excesivo de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y defendió los métodos tradicionales de enseñanza, al considerar que fortalecen de manera más efectiva el aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el religioso afirmó que la inteligencia artificial "no fomenta las habilidades necesarias para la enseñanza" y sostuvo que esta herramienta debe ser utilizada únicamente por personas con suficiente madurez profesional.

Castro Marte consideró necesario retomar prácticas tradicionales dentro de las aulas, como el uso de pizarras, tizas, la caligrafía y las calculadoras manuales, al entender que estas contribuyen al desarrollo del análisis y la memoria en los estudiantes.

"Es necesario que regresen a las pizarras y tizas. Las actividades manuales, como la caligrafía y el uso de calculadoras manuales, fortalecen de manera práctica el aprendizaje efectivo" Jesús Castro Marte Obispo de la diócesis de La Altagracia “

La inteligencia artificial en el ámbito educativo no fomenta las habilidades necesarias para la enseñanza. Puedo afirmar que la IA es para aquellos que poseen una adecuada madurez profesional; por lo tanto, es necesario que regresen a las pizarras y tizas. Las actividades... — Obispo Castro Marte (@Jesuscastro126) May 12, 2026

Habilidades básicas de aprendizaje

El obispo indicó además que cada etapa de la vida tiene su razón de ser y advirtió que los estudiantes deben continuar desarrollando habilidades básicas de aprendizaje antes de depender de herramientas tecnológicas avanzadas.

A su juicio, combinar métodos tradicionales con procesos de análisis y memorización permitirá obtener mejores resultados educativos.

"No debemos olvidar las tizas, las pizarras, las calculadoras manuales y las fórmulas químicas, así que mantengamos viva nuestra tradición en el proceso de aprendizaje", recalcó.