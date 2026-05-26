La consulta para la reforma educativa comienza el 10 de junio

El Gobierno lanzará el miércoles 10 de junio la consulta nacional para la reforma del sistema educativo dominicano, un proceso en el que se debatirá, entre otros aspectos, si la educación preuniversitaria y superior deben continuar bajo la coordinación de dos ministerios distintos o adoptar otro esquema institucional.

El acto será encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional y dará paso a más de 30 encuentros con diversos sectores. El proceso concluirá con la celebración de un Congreso Nacional de Educación el 9 de julio en el Teatro Nacional.

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, confirmó estos detalles y adelantó que el proyecto de ley que resultará para regular al sector educativo será depositado en el Congreso Nacional el 16 de agosto, Día de la Restauración.

La discusión sobre una eventual integración entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) forma parte de una revisión más amplia que impulsa el Gobierno sobre la organización del sistema educativo, luego del rechazo que generó esa iniciativa.

Santos indicó que posteriormente iniciará la reforma del currículo que se imparte en las escuelas y que en esta etapa serán eliminadas asignaturas consideradas innecesarias.

"En la universidad se producirá una reforma curricular para profundizar los contenidos del currículo de acuerdo a esta cuarta revolución industrial y eliminar asignaturas innecesarias para concentrarse en lo importante... Los doctorados y las maestrías serán en función de las necesidades de la persona y de la economía", puntualizó.

El calendario, la metodología y los contenidos que se usarán fueron definidos en la última reunión de la Comisión Técnica de la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación Dominicana, encabezada por Santos.

Foros regionales y abiertos

Los foros se llevarán a cabo a nivel regional, por sectores y de manera abierta. Entre las entidades que serán consultadas figuran la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los medios de comunicación, instituciones de educación superior, empresarios, centrales sindicales, los partidos políticos, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y los colegios privados.

El ministro hizo énfasis en que la posible fusión entre el Mescyt y el Minerd será definida en los debates y aseguró que se mantendrán el fuero y la autonomía de la UASD, así como el tripartismo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Aunque el Gobierno ya adelantó algunos ejes de cambio, integrantes de la comisión insistieron en que la estructura institucional que finalmente se proponga dependerá de los resultados del proceso participativo.

En la Comisión Técnica participan varios exministros de Educación, entre ellos Melanio Paredes, quien afirmó que nada está preconcebido y que todo provendrá de las respuestas que ofrezcan los participantes en los cuestionarios preparados.

"Los diferentes actores determinarán si hay una ley única que contemple los tres sistemas o si hay un código que contemple normativas para cada uno de los tres sistemas", precisó.

El calendario

Algunos de los encuentros ya tienen fecha y sede definidas. El foro regional de la región Enriquillo se celebrará el 19 de junio en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), en esa provincia.

El 22 de junio se llevará a cabo el foro del Cibao Nordeste en la Universidad Católica Nordestana (Ucne), en San Francisco de Macorís, y al día siguiente tendrá lugar el del Cibao Noroeste, en el centro de la UASD en Mao, provincia Valverde.

En tanto, el foro regional sur se realizará el 24 de junio en La Vega, en la Universidad Católica del Cibao (Ucateci), mientras que el del Cibao Norte tendrá como sede Santiago, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), el 25 de junio.

El calendario también contempla otros encuentros regionales para finales de junio e inicios de julio. El foro de la región Valdesia se celebrará el 26 de junio en el Instituto Politécnico Loyola (IPL), en San Cristóbal; el correspondiente a la región este (Higuamo–Yuma) tendrá lugar el 27 de junio en la Universidad Central del Este (UCE), en San Pedro de Macorís; y el foro regional Ozama está pautado para el 1 de julio en la Universidad del Caribe (Unicaribe), en Santo Domingo.

Asimismo, el proceso incluirá consultas con la comunidad dominicana en el exterior. El 22 de junio se realizará la consulta para América y el 23 de junio la correspondiente a Europa, ambas mediante circuito cerrado coordinado a través del Infotep.

Entre los encuentros sectoriales ya programados figura además el foro de la UASD, previsto para el 1 de julio de 3:00 a 5:00 de la tarde en el Aula Magna de esa universidad, en Santo Domingo.