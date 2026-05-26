Educación habilitará herramienta digital para garantizar cupos a estudiantes el próximo año escolar

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó este martes que comenzó con los preparativos del año escolar 2026-2027, implementado diversas acciones para prevenir eventualidades, entre ellas destacó la habilitación de una herramienta tecnológica para facilitar la preinscripción de estudiantes y la gestión de cupos escolares en las escuelas.

Aunque la institución no explicó cómo se puede acceder a la plataforma, la medida forma parte de los cinco ejes estratégicos definidos para garantizar condiciones adecuadas para la comunidad educativa en todo el país.

A través de un comunicado de prensa, la entidad indicó que el ministro Luis Miguel De Camps ha sostenido reuniones de seguimiento y coordinación con la Comisión de Inicio del Año Escolar 2026-2027, conformada mediante la Orden Departamental 04/2026.

Según el organismo, el titular del Ministerio de Educación también ha sostenido encuentros de trabajo con las direcciones regionales educativas para dar continuidad a las acciones contempladas dentro de la planificación institucional.

Para alcanzar los objetivos, el Minerd conformó ocho equipos operativos responsables de ejecutar los distintos planes de trabajo, así como un equipo de seguimiento y control encargado de emitir alertas tempranas ante posibles retrasos u obstáculos.

Disposiciones

De cara a iniciar el año escolar sin contratiempos, el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos también diseñó un programa de formación en metodologías pedagógicas innovadoras y uso de recursos didácticos y tecnológicos de apoyo a la docencia, que será implementado en el marco de la jornada de verano 2026.

"Este plan de capacitación proyecta impactar de manera escalonada más de 186,634 técnicos, directores, coordinadores y docentes de los distintos niveles, modalidades y subsistemas educativos", explicó.

En materia de mobiliario escolar, el Minerd señaló que el Departamento de Servicios Generales realizó un levantamiento nacional de necesidades a través de los distritos educativos.

En ese sentido, destacó que, a la fecha, han sido distribuidas 351,330 unidades entre butacas y sillas-mesas, beneficiando a 2,534 centros educativos en 152 distritos.

El Minerd informó, además, que inició la recepción de registros de grados correspondientes al próximo año escolar y que actualmente cuenta con 144,500 ejemplares disponibles.

De igual manera, subrayó que comenzó la distribución del cuaderno de trabajo dirigido a estudiantes del segundo ciclo del nivel primario y de todos los grados de secundaria, alcanzando 3,720,563 ejemplares distribuidos en 105 distritos educativos entre abril y mayo.

Distribuyen libros

La institución afirmó que cuentan con 6,029,476 libros de texto en almacén y que su distribución iniciará en junio, mientras continúa el proceso de adquisición de las unidades restantes para cubrir la matrícula estudiantil proyectada.

Asimismo, sostuvo que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha entregado aproximadamente 204,844 kits de utilería escolar, impactando 380 centros educativos en siete distritos.

Finalmente, el Ministerio de Educación informó que la propuesta del calendario escolar 2026-2027 será presentada ante el Consejo Nacional de Educación el próximo 9 de junio.