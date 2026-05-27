La ADP respalda medida del Minerd que regula uso de celulares en las escuelas y colegios

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) valoró este miércoles como positiva la orden departamental emitida por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), que establece lineamientos para regular el uso de celulares y otros dispositivos móviles en los centros educativos públicos y privados del país.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, afirmó que la disposición responde a una preocupación expresada desde hace años por la ADP y distintos sectores de la sociedad civil, debido a los efectos negativos que puede generar el uso inadecuado de dispositivos electrónicos en niños, niñas y adolescentes.

Algunos colegios lo hacían

Indicó que muchos centros educativos ya aplicaban restricciones internas sobre el uso de celulares en las aulas, por lo que considera que la nueva normativa permitirá organizar y uniformar esas medidas a nivel nacional.

La normativa establece la prohibición total de teléfonos celulares personales en el nivel inicial, restricciones para los estudiantes de primaria y un uso regulado y supervisado en secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada centro educativo.

Dice mejorará la concentración

Hidalgo sostuvo que la regulación contribuirá a mejorar la concentración de los estudiantes y reducir distracciones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, consideró necesario ampliar el debate sobre el acceso de menores de edad a las redes sociales, tanto en las escuelas como en el entorno familiar.

En ese sentido, exhortó a padres y tutores a involucrarse en la supervisión del contenido que consumen sus hijos en plataformas digitales, para evitar daños psicológicos y exposición a materiales inapropiados.

"Queremos que se regule el uso de las redes sociales en menores de edad, porque están expuestos a contenidos como la pornografía y otros contenidos que no están en capacidad de manejar", expresó el dirigente magisterial.

Añadió que el consumo indiscriminado de este tipo de contenidos está provocando que muchos niños y adolescentes "se conviertan en adultos a destiempo".

Puntos de la orden

Entre las disposiciones incluidas en la normativa figuran restricciones al uso de celulares, controles sobre dispositivos inteligentes y protocolos internos obligatorios en cada centro educativo.

La normativa establece la prohibición total de teléfonos celulares personales en el nivel inicial, restricciones para los estudiantes de primaria y un uso regulado y supervisado en secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada centro educativo.

Promueve la reducción del tiempo de exposición a pantallas durante la jornada escolar mediante pausas activas y actividades alternativas.

Incorpora medidas relacionadas con la privacidad y la protección de datos, prohibiendo grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo.

Contempla acciones para prevenir el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales.