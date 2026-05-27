Educación regula el uso de los celulares en centros educativos públicos y privados

Un joven utiliza su teléfono móvil durante la clase. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) anunció ayer la regulación del uso de dispositivos móviles y pantallas en todos los centros públicos y privados del país. La medida, contenida en la Orden Departamental 011-2026, busca frenar el impacto negativo del uso excesivo de la tecnología en el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, explicó que la disposición responde a una creciente preocupación internacional sobre los efectos de las pantallas y las redes sociales en niños y adolescentes.

"La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención", afirmó el funcionario a través de su cuenta en la red social X.

La nueva normativa impactará de manera escalonada según la edad de los estudiantes.

Establece una prohibición total de teléfonos celulares personales en el Nivel Inicial.

Para el Nivel Primario se imponen severas restricciones, mientras que en el Nivel Secundario el uso será regulado y supervisado bajo estrictos criterios pedagógicos determinados por cada centro.

La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención. Emitimos la Orden Departamental 011-2026 para regular el uso de dispositivos móviles y pantallas en nuestras escuelas, priorizando siempre el bienestar integral de los estudiantes. — Luis Miguel De Camps (@LMDECAMPS) May 27, 2026

Dentro de las aulas

A partir de ahora, los dispositivos electrónicos personales solo podrán utilizarse dentro del aula con fines estrictamente educativos. Su uso debe contar con la autorización y supervisión directa del docente, y estar contemplado en la planificación de las clases.

"En cualquier otro caso, los dispositivos deberán permanecer apagados y guardados", advierte taxativamente la ordenanza. Para cumplir con esto, el Minerd facultó a las escuelas y colegios a crear espacios seguros y apropiados para resguardar los equipos durante la jornada escolar.

Asimismo, las autoridades educativas dispusieron que los centros escolares deberán reducir el tiempo de exposición a pantallas mediante la implementación de pausas activas y el fomento de actividades alternativas durante el día.

El efecto en los escolares de 21 días sin móvil Según un estudio, dejar voluntariamente de usar el teléfono móvil durante tres semanas ha mejorado la calidad del sueño, redujo los síntomas de depresión y aumentó el bienestar mental de decenas de miles de escolares de Austria, Suiza, Alemania e Italia que participaron en un experimento impulsado por la radiotelevisión pública austríaca. Estos jóvenes apagaron sus teléfonos el pasado 4 de marzo durante 21 días para participar en ´El gran experimento del teléfono móvil Dok 1´, diseñado para invitarles a replantear su relación con el dispositivo y descubrir nuevas formas de ocupar su tiempo lejos de las redes sociales y las pantallas.

Los recreos

De igual manera, el documento de la institución dejó en manos de la dirección de cada centro educativo la decisión de permitir, restringir o prohibir totalmente el uso de celulares durante los recreos, recesos y el tránsito por las áreas comunes en la secundaria.

El Minerd especificó que cada institución evaluará su "realidad institucional" para plasmar estas reglas en sus protocolos de uso. En los casos donde se autoricen móviles en el recreo, los alumnos deberán utilizarlos "de manera responsable y respetuosa", cuidando de no afectar el ambiente escolar.

Privacidad y ciberacoso

La normativa prohíbe estrictamente grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin un consentimiento previo. Con esto, el Minerd busca blindar la privacidad y la protección de datos dentro de los planteles.

Adicionalmente, el documento contempla un protocolo de acciones concretas para prevenir y combatir el ciberacoso, la humillación digital y cualquier otra manifestación de violencia en los entornos virtuales entre compañeros.

Plazo de 90 días

Todos los centros educativos públicos y privados del país disponen de un plazo de 90 días calendario para adaptar sus reglamentos internos y manuales de convivencia a las nuevas directrices de la entidad.

Estas modificaciones deberán ser socializadas con las familias dentro del período establecido.

Excepciones

El Ministerio de Educación informó que la normativa incluye excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran herramientas tecnológicas para su aprendizaje o accesibilidad.

También prevé programas de formación dirigidos a docentes, personal administrativo y familias sobre bienestar digital, protección de datos y uso responsable de la tecnología.

La ADP respalda la medida del Minerd La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) valoró como positiva la orden departamental emitida por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), que establece lineamientos para regular el uso de celulares y otros dispositivos móviles en los centros educativos públicos y privados del país.El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, afirmó que la disposición responde a una preocupación expresada desde hace años por la ADP y distintos sectores de la sociedad civil, debido a los efectos negativos que puede generar el uso inadecuado de dispositivos electrónicos en niños, niñas y adolescentes.Indicó que muchos centros educativos ya aplicaban restricciones internas sobre el uso de celulares en las aulas, por lo que considera que la nueva normativa permitirá organizar y uniformar esas medidas a nivel nacional. Hidalgo sostuvo que la regulación contribuirá a mejorar la concentración de los estudiantes y reducir distracciones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.Consideró necesario ampliar el debate sobre el acceso de menores de edad a las redes sociales, tanto en las escuelas como en el entorno familiar. En ese sentido, exhortó a padres y tutores a involucrarse en la supervisión del contenido que consumen sus hijos en plataformas digitales, para evitar daños psicológicos y exposición a materiales inapropiados.

Braylin Paredes Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.