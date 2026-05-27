¿Cuándo entrarán en vigencia nuevas normas sobre uso de celulares en escuelas y colegios?

Una estudiante utiliza el celular en horas de clases. ( ARCHIVO )

Noventa días es el plazo que tienen los centros educativos públicos y privados del país para adaptar sus reglamentos internos a los nuevos lineamientos sobre el uso de dispositivos móviles y pantallas en las escuelas, establecidos por el Ministerio de Educación mediante la Orden Departamental 011-2026.

La medida fue emitida este miércoles por la institución con el propósito de promover una educación digital "más segura, equilibrada y enfocada en el bienestar integral de los estudiantes".

De acuerdo con la disposición, los centros deberán integrar las nuevas normas en sus manuales de convivencia y socializarlas con las familias dentro del período establecido.

Según explicó el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, la iniciativa forma parte de la estrategia de transformación educativa y ciudadanía digital impulsada por el ministerio para preparar a las nuevas generaciones frente a una sociedad cada vez más tecnológica, sin dejar de lado la formación ética y humana.

Las nuevas reglas

Entre las disposiciones incluidas en la normativa figuran restricciones al uso de celulares, controles sobre dispositivos inteligentes y protocolos internos obligatorios en cada centro educativo.

La normativa establece la prohibición total de teléfonos celulares personales en el nivel inicial, restricciones para los estudiantes de primaria y un uso regulado y supervisado en secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada centro educativo.

Promueve la reducción del tiempo de exposición a pantallas durante la jornada escolar mediante pausas activas y actividades alternativas.

Incorpora medidas relacionadas con la privacidad y la protección de datos, prohibiendo grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo.

Contempla acciones para prevenir el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales.

El Ministerio de Educación informó que la normativa incluye excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran herramientas tecnológicas para su aprendizaje o accesibilidad.

También prevé programas de formación dirigidos a docentes, personal administrativo y familias sobre bienestar digital, protección de datos y uso responsable de la tecnología.

La orden dispone que las escuelas deberán crear protocolos internos sobre el uso de dispositivos móviles, integrados a sus manuales de convivencia y elaborados junto a docentes, estudiantes y familias.