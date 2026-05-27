Uso de celulares durante recreos quedará bajo decisión de cada centro educativo en nivel secundario

Estudiantes utilizan teléfonos celulares dentro del aula, una práctica que será regulada por los centros educativos mediante la Orden Departamental 011-2026 del Minerd. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) dejó en manos de cada centro educativo decidir si permite, restringe o prohíbe el uso de celulares durante recreos, recesos y tránsito por áreas comunes en el nivel secundario, como parte de los nuevos lineamientos establecidos en la Orden Departamental 011-2026.

La disposición establece que el uso de dispositivos móviles fuera del horario de clases será decisión de cada institución educativa, tomando en cuenta su "realidad institucional" y las disposiciones contenidas en su reglamento interno.

De acuerdo con el párrafo II del artículo 9 de la normativa, en caso de autorizarse el uso de celulares durante recreos o recesos, los estudiantes deberán utilizarlos "de manera responsable y respetuosa", sin afectar el ambiente escolar y respetando la privacidad de los demás, de forma que se cumplan las normas de convivencia.

Podrán prohibirlos

Asimismo, la ordenanza indica que los centros educativos podrán restringir o prohibir totalmente el uso de dispositivos móviles en esos espacios, dejando dichas medidas plasmadas en el protocolo de uso de dispositivos del centro educativo.

La normativa forma parte de los nuevos lineamientos del Minerd para regular el uso y tenencia de celulares dentro del aula y durante la jornada escolar, con el objetivo de garantizar "un ambiente de aprendizaje óptimo", un uso pedagógico adecuado de los dispositivos electrónicos y un ambiente respetuoso.

En ese sentido, el párrafo I de la disposición establece que los dispositivos electrónicos solo podrán utilizarse con fines educativos, autorizados y bajo la supervisión directa del docente o de la gestión escolar, siempre que las actividades estén contempladas en el protocolo del centro y en la planificación docente.

"En cualquier otro caso, los dispositivos deberán permanecer apagados y guardados", establece la normativa, que además faculta a los centros educativos a crear espacios seguros y apropiados para resguardar los equipos durante la jornada escolar.

Objetivos

La medida forma parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Educación para reducir la exposición excesiva a pantallas y redes sociales dentro del entorno escolar, ante preocupaciones sobre su impacto en el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia entre niños y adolescentes.

La normativa también incluye disposiciones relacionadas con la protección de datos y la privacidad, prohibiendo grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo.

Además, contempla acciones orientadas a prevenir el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales dentro de la comunidad educativa.