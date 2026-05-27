Prohibidos celulares en nivel inicial y limitados en primaria: nuevas reglas para escuelas y colegios

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció este miércoles nuevos lineamientos sobre el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados del país.

La disposición está contenida en la Orden Departamental 011-2026, emitida por el Ministerio de Educación con el objetivo de promover una educación digital "más segura, equilibrada y enfocada en el bienestar integral de los estudiantes".

De acuerdo con un comunicado, la medida responde a la creciente preocupación internacional sobre el impacto del uso excesivo de pantallas y redes sociales en el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar de niños y adolescentes.

"La discusión ya no es si la tecnología forma parte de la educación, sino cómo garantizamos que contribuya al aprendizaje y a una convivencia digital más saludable y responsable" Luis Miguel De Camps Ministro de Educación “

Prohibiciones

La normativa establece la prohibición total de teléfonos celulares personales en el Nivel Inicial, restricciones para los estudiantes de Primaria y un uso regulado y supervisado en Secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada centro educativo.

A la vez, dispone que las escuelas deberán crear protocolos internos sobre el uso de dispositivos móviles, integrados a sus manuales de convivencia y elaborados junto a docentes, estudiantes y familias.

La normativa también promueve la reducción del tiempo de exposición a pantallas durante la jornada escolar mediante pausas activas y actividades alternativas.

La disposición incorpora además medidas relacionadas con la privacidad y la protección de datos, prohibiendo grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento previo.

Asimismo, contempla acciones para prevenir el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales.

Según explicó el ministro, la iniciativa forma parte de la estrategia de transformación educativa y ciudadanía digital para preparar a las nuevas generaciones ante una sociedad cada vez más tecnológica, sin descuidar la formación ética y humana.

A través de una publicación en su cuenta de X, el ministro sostuvo que "la tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención", al tiempo que destacó que la nueva normativa busca priorizar el bienestar integral de los estudiantes.

La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención. Emitimos la Orden Departamental 011-2026 para regular el uso de dispositivos móviles y pantallas en nuestras escuelas, priorizando siempre el bienestar integral de los estudiantes. — Luis Miguel De Camps (@LMDECAMPS) May 27, 2026

Excepciones El Ministerio de Educación informó que la normativa incluye excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran herramientas tecnológicas para su aprendizaje o accesibilidad.También prevé programas de formación dirigidos a docentes, personal administrativo y familias sobre bienestar digital, protección de datos y uso responsable de la tecnología.