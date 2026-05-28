El Ministerio de Educación busca responder déficit de aulas en La Altagracia

El Ministerio de Educación inició un proceso de verificación de terrenos en distintos puntos de la provincia La Altagracia con el objetivo de agilizar la construcción de nuevas aulas y centros educativos, según las autoridades.

La directora regional de la sede número 12 del Ministerio de Educación, Aidé López, explicó que técnicos del ministerio realizaron recientemente un descenso en varios solares donados y otros identificados por las autoridades, a fin de garantizar que toda la documentación legal esté en orden antes de iniciar los procesos de licitación y construcción.

Terrenos evaluados

Entre los terrenos evaluados figura un solar de aproximadamente 10 mil metros donados por el señor Roque Martínez, destinado a responder a la creciente demanda de cupos escolares en el sector Villa Cerro, en el municipio Higüey.

"En Villa Cerro tenemos una situación inocultable de la cantidad de cupos que se solicitan cada año y estamos trabajando fuertemente en eso", expresó López.

Indicó que además existen terrenos disponibles en San Rafael del Yuma, La Malena, María Verón y otros sectores pertenecientes a la Regional 12, donde se proyecta la construcción de nuevas aulas.

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Proceso de licitación y construcción

La directora regional adelantó que, una vez concluyan los contratos y trámites correspondientes, el ministerio procederá con las licitaciones para iniciar las construcciones en las comunidades priorizadas.

López sostuvo que la necesidad de nuevas aulas continúa en aumento debido al crecimiento poblacional registrado en distintos sectores de la provincia, especialmente en zonas urbanas y turísticas.

Asimismo, llamó a los padres y directores de centros educativos a registrar correctamente a los estudiantes en la plataforma oficial del Ministerio de Educación, asegurando que este sistema permite identificar con precisión la cantidad real de cupos requeridos en cada demarcación.