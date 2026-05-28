La UASD entra en fase decisiva rumbo a las elecciones del próximo 17 de junio

Los candidatos a rector en la UASD Radhamés Silverio y Jorge Asjana. ( FUENTE EXTERNA )

La carrera por la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entró en su etapa decisiva. A tres semanas de los comicios electorales, que se realizarán el próximo 17 de junio, los maestros Jorge Asjana David y Radhamés Silverio, se enfrentarán en la contienda para dirigir la academia estatal durante el período 2026-2030.

Además del rector magnífico, en las elecciones se elegirán cuatro vicerrectores (docente; de investigación y posgrado; de extensión y administrativo). Un decano y un vicedecano por cada una de las nueve facultades: Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Artes, Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Facultad de Ciencias de la Salud, y Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.

Asimismo, un director por cada una de las 52 escuelas adscritas a las nueve facultades; un director general y dos subdirectores por cada uno de los cuatro recintos (Barahona, San Francisco de Macorís, San Juan y Santiago); así como un director y un subdirector por cada uno de los 17 centros de la universidad: (Azua, Baní, Bonao, Cotuí, Hato Mayor, Higüey, La Romana, La Vega, Mao, Moca, Monte Plata, Nagua, Neyba, Puerto Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Santiago Rodríguez).

Perfiles

Asjana, médico cirujano y exdecano de la Facultad de Ciencias de la Salud, ha construido su candidatura alrededor de una propuesta de transformación institucional basada en la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la investigación, la descentralización administrativa y la mejora de las condiciones académicas y laborales dentro de la universidad.

Su proyecto político universitario se agrupa bajo la plataforma "Asjana Rector", que ha logrado sumar apoyos de antiguos aspirantes y dirigentes universitarios de distintas corrientes.

Entre sus principales promesas figuran la digitalización de procesos académicos y administrativos, la ampliación de programas de investigación científica, el fortalecimiento de los recintos regionales y una mayor vinculación de la UASD con los sectores productivos y tecnológicos del país. En su discurso de campaña, Asjana ha insistido en convertir la academia en una universidad "más moderna, eficiente y competitiva".

En la pasada contienda de 2022, Asjana se enfrentó al actual rector, Editrudis Beltrán. Actualmente, algunas encuestas, como la firma Pascal, lo perfilan como el virtual ganador con un 75 % de preferencia en el electorado.

Del otro lado se encuentra Silverio, actual vicerrector docente y figura vinculada a la continuidad de la gestión universitaria encabezada por el rector Beltrán. Su candidatura ha estado respaldada por el Movimiento Triunfo y sectores que defienden la estabilidad administrativa y la profundización de reformas ya iniciadas dentro de la institución.

Silverio ha centrado sus propuestas en la innovación académica, la incorporación de inteligencia artificial en los procesos educativos, la actualización curricular y la consolidación de políticas de calidad docente. También ha planteado ampliar la oferta de formación virtual y fortalecer la evaluación profesoral y estudiantil.

Las elecciones de autoridades de la UASD están pautadas para el mes de junio y definirán el rumbo de la principal universidad pública del país en medio de debates sobre modernización, calidad académica y gobernanza institucional.

Cogobierno y fuerzas políticas

Más de tres mil uasdianos, la mayor parte compuesta por docentes, junto a una representación de estudiantes y del personal administrativo están llamados a las urnas el miércoles 17 de junio.

"En la UASD se aplica el sistema de Cogobierno y los cargos se eligen en base a un proceso de democracia, no hay nombramientos. En el caso de los rectores, una vez electos, no se pueden reelegir, así está en los estatutos. El vicerrector sí, siempre y cuando descanse un período", explicó un docente consultado.

De acuerdo con el maestro, Asjana cuenta con el apoyo de la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del expresidente Hipólito Mejía, por parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM). En tanto, indica que Silverio recibe apoyo de otros sectores del PRM.

Para el año 2026, el presupuesto asignado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) asciende a 16,411.4 millones de pesos.



