La decisión del Ministerio de Educación (Minerd) de regular el uso de celulares en las aulas ha encontrado respaldo entre los padres, quienes consideran que la medida podría contribuir a mejorar la concentración y el rendimiento académico de los estudiantes.

Padres consultados coincidieron que los dispositivos electrónicos son una distracción para los alumnos y dificultan el proceso de enseñanza.

Además, señalaron que muchos estudiantes los utilizan para navegar en

, haciendo videos, fotos, viendo

; distrayéndose en momentos destinados al aprendizaje.

La señora Maritza Ortiz Pérez manifestó estar de acuerdo con las nuevas medidas para regular el uso de celulares en las aulas, al considerar que los dispositivos afectan la concentración de los estudiantes. "Completamente de acuerdo. Antes los niños aprendían más y estaban más tranquilos; ahora están más pendientes de los teléfonos", expresó.

Asimismo, el señor Manuel Arias respaldó la disposición, al entender que los celulares representan una distracción para los menores durante el horario escolar. "Estoy de acuerdo con la medida porque eso desconcentra a los niños y hay muchas interacciones que los padres no pueden controlar", señaló Arias.

"Es una buena medida, porque el celular ha venido a ser una distracción para los muchachos y el aprendizaje. Está bien" Aurelio Batista “

Otros padres consultados por Diario Libre coincidieron en que la regulación del uso de dispositivos electrónicos en los centros educativos podría contribuir a mejorar la disciplina, la atención y el rendimiento académico de los estudiantes.

La medida también fue respaldada por Federación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (Fapmae). "Apoyamos la ordenanza porque limita muchas cosas que no deberían suceder con los dispositivos dentro de los centros educativos", dijo a Diario Libre Jaime Tolentino, presidente de la entidad.

Dispositivos en clases

El Ministerio de Educación (Minerd) dio a conocer el miércoles la Orden Departamental 11-2026, una disposición que establece nuevas reglas para el uso de celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos en centros educativos públicos y privados del país.

La normativa contempla restricciones diferenciadas según el nivel académico de los estudiantes y procura fomentar un entorno digital más seguro, equilibrado y orientado al desarrollo integral de niños y adolescentes.

Asimismo, la medida busca disminuir las distracciones en las aulas, fortalecer la convivencia escolar y contribuir al bienestar emocional de los estudiantes.

Restricciones según el nivel educativo

La normativa establece sanciones y controles distintos según el nivel educativo. En primaria, los estudiantes no podrán utilizar celulares durante la jornada escolar y, en casos excepcionales, los padres deberán justificar formalmente su uso ante el centro educativo, que mantendrá el dispositivo bajo custodia.

Mientras que, en secundaria, los celulares solo podrán emplearse con fines pedagógicos y bajo supervisión docente, además de que cada centro podrá definir restricciones en horarios y áreas comunes, incluyendo los recreos.

La disposición deberá ser implementada por todos los centros educativos, tanto públicos como privados. La medida comenzará a implementarse en un plazo de 90 días calendario.