Orden del Minerd también prohíbe grabar y difundir imágenes de estudiantes y docentes sin aprobación

Educación destaca que la medida responde a una creciente preocupación internacional sobre el impacto de la hiperconectividad, la exposición digital y las dinámicas de violencia en línea sobre el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar. ( FUENTE EXTERNA )

La Orden Departamental 011-2026, emitida por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para regular el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados del país, también contempla nuevas medidas de protección frente al ciberacoso, la violencia digital y la exposición indebida de menores.

Una nota de prensa señala que la disposición incorpora lineamientos específicos para prevenir y abordar situaciones de hostigamiento, intimidación, humillación digital, difusión de contenido ofensivo y otras formas de violencia tecnológica que afectan la convivencia escolar y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes.

Entre las nuevas disposiciones, la normativa prohíbe grabar, fotografiar o difundir imágenes, videos y audios de estudiantes, docentes o personal administrativo sin el consentimiento correspondiente, como parte de las acciones de protección de datos y resguardo de la integridad de la comunidad educativa.

Indica que la medida responde a una creciente preocupación internacional sobre el impacto de la hiperconectividad, la exposición digital y las dinámicas de violencia en línea sobre el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar.

Transformación digital

El ministro De Camps explicó que la transformación digital educativa debe avanzar acompañada de formación ética, ciudadanía digital y protección integral de los estudiantes.

"La tecnología debe ser una herramienta para ampliar capacidades, fortalecer aprendizajes y conectar oportunidades, no para deteriorar la convivencia ni afectar el bienestar emocional de nuestros estudiantes", expresó.

La normativa dispone además que cada centro educativo deberá construir protocolos internos sobre convivencia digital, prevención de violencia tecnológica y uso responsable de dispositivos móviles, integrados a sus manuales de convivencia y elaborados junto a docentes, familias y estudiantes.

Asimismo, contempla procesos de orientación y formación dirigidos a padres, madres, tutores, docentes y personal administrativo sobre bienestar digital, protección de datos, prevención del ciberbullying y acompañamiento responsable del uso de tecnologías.

La disposición se articula con la visión presentada recientemente por Luis Miguel De Camps ante el Consejo Nacional de Educación a través de la Estrategia Nacional de Educación Digital, que plantea que la tecnología en las escuelas debe responder a objetivos pedagógicos claros y estar siempre al servicio del aprendizaje y del desarrollo humano.

El ministro ha reiterado que la incorporación de tecnología en el sistema educativo debe ir acompañada de pensamiento crítico, convivencia digital saludable y formación integral, especialmente en un contexto marcado por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la hiperconectividad.

La orden departamental permite el uso de los dispositivos con propósito pedagógico regulado y supervisado por los docentes en el nivel secundario.