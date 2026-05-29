Reconocen a estudiantes ganadores del séptimo Concurso de Ensayos por la Libertad

El certamen se desarrolla cada año en el marco de las actividades conmemorativas del Día Nacional de la Libertad, celebrado cada 30 de mayo por el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Macarrulla y el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana reconocieron este viernes a los estudiantes ganadores de la séptima edición del "Concurso de Ensayos por la Libertad", una iniciativa que busca promover entre la juventud dominicana la reflexión sobre el valor de la libertad y la democracia.

De acuerdo a una nota de prensa, en esta edición participaron 270 estudiantes procedentes de 82 centros educativos públicos y privados de distintas provincias del país, quienes desarrollaron ensayos en torno al tema: "¿Cómo valorar en la actualidad el sacrificio de las generaciones pasadas para conquistar la libertad que hoy disfruta el país?".

El certamen se desarrolla cada año en el marco de las actividades conmemorativas del Día Nacional de la Libertad, celebrado cada 30 de mayo por el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo.

Señala que a través de este concurso, estudiantes de distintos centros educativos del país tienen la oportunidad de analizar y escribir sobre los sacrificios realizados por generaciones anteriores para conquistar las libertades que hoy disfruta la nación.

Ganadores del concurso

Los máximos honores del certamen fueron otorgados a Daniel Guillermo Yunes Gómez, estudiante del Colegio Jaime Molina Mota, por su ensayo ´¿Cuánto vale la libertad?´, y a Ashton Moya, del Saint Patrick School, por su trabajo ´Ensayo sobre la libertad´, seleccionados por el jurado como los dos primeros lugares de esta edición.

Asimismo, fueron reconocidas con los cuatro segundos lugares los estudiantes Darielys Agramonte Brito, del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro; Destiny Karina Minier Montesino, del Centro Educativo Quisqueya de Santiago (Cequisa); Jecarly Matos Bohonagua, del Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal; y Amara Linnette Fernández Bonilla, del Colegio San Pío X.

Además de los premios principales, el jurado otorgó 24 menciones de honor a estudiantes de distintos centros educativos del país, en reconocimiento a la calidad de sus trabajos, su capacidad de análisis y el interés demostrado por reflexionar sobre el valor de la libertad y la importancia de preservar los principios democráticos.

Los trabajos fueron evaluados por un jurado integrado por el escritor e investigador Avelino Stanley, quien fungió como presidente, y el periodista y gestor cultural Domingo Guerrero. Para la selección de los ganadores, los jueces tomaron en consideración la calidad argumentativa de los ensayos, el apego a las bases del concurso, la claridad en la expresión escrita, así como el respaldo de las ideas planteadas mediante fuentes y publicaciones consultadas.

Importancia de la iniciativa

Lidia Martínez de Macarrulla, presidenta de la Fundación Macarrulla, destacó la importancia de continuar impulsando espacios que permitan a los jóvenes conocer y valorar la historia democrática de la nación.

"Durante varios años, desde la Fundación Macarrulla venimos apoyado este concurso porque creemos firmemente que la libertad es uno de los bienes más valiosos que puede tener una sociedad. Queremos que nuestros jóvenes comprendan su significado, conozcan los sacrificios que hicieron otras generaciones para conquistarla y asuman el compromiso de preservarla para el futuro", expresó.

De su lado, Luisa de Peña Díaz, directora del Museo, felicitó a los estudiantes participantes por su entusiasmo e interés en formar parte de esta iniciativa, al tiempo que los animó a seguir involucrándose en actividades que contribuyan a la construcción de un mejor futuro para la República Dominicana.

"Yo los felicito, les agradezco que participen, que se animen, que crean en nuestra institución y que sean parte de un mejor futuro para el país defendiendo nuestros derechos, defendiendo nuestras libertades, asumiendo posiciones como ciudadanos responsables, y el día de mañana en posiciones responsables", manifestó.

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