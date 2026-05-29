Funglode analiza los vínculos entre el derecho y la literatura en un coloquio académico

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), a través de su Centro de Estudios de la Cultura, celebró el coloquio "Derecho y Literatura: una relación recíproca", un encuentro académico dedicado a explorar los puntos de convergencia entre el pensamiento jurídico y la creación literaria.

La actividad reunió a juristas, escritores, investigadores, estudiantes y público interesado en analizar cómo ambas disciplinas contribuyen a la comprensión de la sociedad, la justicia y los valores democráticos.

El coloquio contó con las exposiciones del abogado, escritor y académico Carlos Ramón Salcedo y del exmagistrado del Tribunal Constitucional Hermógenes Acosta, bajo la moderación del director del Centro de Estudios de la Cultura de Funglode, Basilio Belliard.

Durante las palabras de apertura, Belliard destacó la importancia de fomentar espacios interdisciplinarios que permitan comprender la relación permanente entre el derecho y la literatura en la construcción de narrativas sociales y visiones sobre la justicia.

Señaló que ambas áreas comparten una preocupación común por la condición humana, la interpretación de los hechos y la búsqueda de sentido en la vida colectiva.

Influencia de la literatura en el derecho

En su intervención, Carlos Ramón Salcedo abordó la influencia que han tenido las grandes obras literarias en la reflexión sobre conceptos como la libertad, la justicia, el poder, la responsabilidad y la dignidad humana.

El jurista sostuvo que la literatura permite comprender con mayor profundidad los conflictos humanos que posteriormente son objeto de regulación jurídica, aportando una visión más amplia del fenómeno del derecho.

Asimismo, afirmó que la narrativa literaria ofrece herramientas para interpretar la complejidad de la conducta humana y fortalece la sensibilidad de quienes participan en la administración de justicia.

Reflexiones sobre derechos y democracia

Por su parte, Hermógenes Acosta reflexionó sobre el papel de la literatura en la comprensión de los principios constitucionales, la democracia y los derechos fundamentales.

El exmagistrado consideró que muchas de las grandes interrogantes sobre el poder, la libertad y la convivencia han sido abordadas tanto por el derecho como por la literatura, convirtiendo ambas disciplinas en instrumentos complementarios para interpretar la realidad contemporánea.

También destacó que la lectura de obras literarias contribuye a desarrollar la capacidad de análisis, el pensamiento crítico y la comprensión de los contextos históricos y culturales que influyen en los fenómenos jurídicos.

La actividad concluyó con un intercambio entre los panelistas y los asistentes, quienes debatieron sobre la influencia de la literatura en la formación de los juristas, la construcción de ciudadanía y la defensa de los valores democráticos.

Con esta iniciativa, Funglode reafirma su interés en promover espacios de diálogo intelectual orientados al intercambio de conocimientos y a la reflexión crítica sobre los desafíos de la sociedad contemporánea.

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