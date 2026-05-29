ProDominicana y Unapec lanzan maestría en gestión estratégica de negocios internacionales

El rector de la Universidad APEC (Unapec), magíster Erik Pérez Vega, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, junto a colaboradores de ambas entidades. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y la Universidad APEC (Unapec) presentaron este jueves la "Maestría en Gestión Estratégica de Negocios Internacionales", un programa académico orientado a formar profesionales capacitados para responder a los desafíos del entorno económico global.

El lanzamiento se realizó en el auditorio de ProDominicana con la participación de representantes de los sectores académico, empresarial y gubernamental, quienes resaltaron la importancia de fortalecer el capital humano en áreas vinculadas al comercio exterior, la atracción de inversión y la internacionalización de empresas.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, afirmó que la nueva maestría representa un paso importante para continuar impulsando la competitividad del país mediante la formación especializada.

"Este programa busca formar profesionales capaces de diseñar y ejecutar estrategias de expansión internacional, atraer inversión extranjera directa y posicionar empresas en mercados globales." Biviana Riveiro. Directora ejecutiva de ProDominicana. “

De su lado, el rector de Unapec, Erik Pérez Vega, señaló que la propuesta responde a las exigencias de un entorno internacional marcado por la competitividad, la transformación digital y la apertura de mercados.

Indicó además que el lanzamiento coincide con el 18 aniversario de la Licenciatura en Negocios Internacionales de esa universidad, considerada la primera oferta de grado con este enfoque en República Dominicana.

Pérez Vega sostuvo que la maestría pretende fortalecer la capacidad estratégica y analítica de los profesionales dominicanos para interpretar los cambios del contexto internacional y convertirlos en oportunidades de crecimiento sostenible.

Asimismo, destacó la alianza entre Unapec y ProDominicana como un modelo de articulación entre la academia, el sector público y el sector empresarial para promover la competitividad nacional y la inserción del país en los mercados internacionales.

Conferencia sobre adaptación empresarial

La actividad incluyó la conferencia "Empresas en un entorno global incierto: cómo adaptarse, competir y crecer", impartida por la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Roselyn Amaro Bergés.

Durante su exposición, abordó el impacto de la incertidumbre global en el sector empresarial y compartió estrategias orientadas a fortalecer la resiliencia, la innovación y la expansión de las empresas en mercados internacionales.

Detalles del programa académico

En tanto, la directora de Postgrado de Unapec, Leonor Farray, presentó el plan de estudios de la maestría, destacando su enfoque práctico y estratégico.

Explicó que el programa tendrá una duración de cinco cuatrimestres, una carga académica de 40 créditos y estará compuesto por 13 asignaturas enfocadas en gestión, negociación, comercio internacional y toma de decisiones.