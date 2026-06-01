ADP rechaza críticas sobre evaluación docente y asegura que más de 116 mil maestros han participado

Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó las afirmaciones contenidas en el artículo de opinión "Examinadores no examinados", de la periodista Inés Aizpún, al considerar que ofrece una visión distorsionada del papel del magisterio y del sindicato en el proceso de Evaluación del Desempeño Docente.

De acuerdo con una nota de prensa del gremio, el secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo De La Rosa, afirmó que la organización ha sido una de las principales impulsoras de la evaluación docente y recordó que durante casi una década el gremio ha reclamado que este proceso se realice con transparencia, garantías y respeto a los derechos de los educadores.

"Desde la ADP hemos impulsado y defendido la realización de este proceso. Resulta incorrecto afirmar que el magisterio no quiere ser evaluado, cuando los hechos demuestran exactamente lo contrario", expresó.

95 % de participación

De La Rosa indicó que más de 116,000 docentes de los 122,000 habilitados para participar en la evaluación ya han tomado parte en el proceso, lo que, a su juicio, demuestra el compromiso de los maestros con la mejora de la calidad educativa.

Explicó que ya se han completado varias fases de la evaluación, entre ellas la valoración del superior inmediato, la evaluación por pares y asistidos, mientras que actualmente se encuentra en su etapa final la observación de clases, previo al ejercicio de rendimiento profesional.

Según el dirigente gremial, el 95 % de los docentes ya ha sido observado en las aulas, cifra que considera una muestra clara de la disposición del profesorado a someterse al proceso evaluativo.

Asimismo, destacó que los resultados preliminares divulgados por el Ministerio de Educación reflejan que más del 85 % de los maestros evaluados se encuentra en las categorías de Excelente, Muy Bueno y Bueno.

"Desconocemos de dónde surgen las afirmaciones de que los docentes se niegan a ser examinados. La realidad es que el magisterio dominicano ha participado masivamente y ha asumido con responsabilidad cada una de las fases de la evaluación", sostuvo.

La ADP reiteró que continuará acompañando a los docentes durante el desarrollo y conclusión de la Evaluación del Desempeño Docente y llamó a los distintos sectores de la sociedad a contribuir al fortalecimiento de la educación pública mediante el reconocimiento al trabajo que realizan los maestros en las aulas.

"Los docentes dominicanos no le temen a la evaluación. Por el contrario, han demostrado con su participación y sus resultados que están comprometidos con la mejora continua de la calidad educativa", expresó De La Rosa.