Educa respalda regulación del uso de celulares en escuelas; pide acompañarla de otras medidas

Según Educa, la disposición contribuye a preservar el entorno escolar como un espacio orientado al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de los estudiantes. ( ARCHIVOS )

Acción Empresarial por la Educación (Educa) valoró este lunes la Orden Departamental 011-2026, mediante la cual el Ministerio de Educación establece lineamientos para regular el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados del país.

La organización consideró que la medida representa un paso importante para enfrentar uno de los principales desafíos de la educación actual: incorporar la tecnología al proceso de enseñanza sin afectar las condiciones necesarias para el aprendizaje.

Según Educa, la disposición contribuye a preservar el entorno escolar como un espacio orientado al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de los estudiantes, aspectos que, afirma, pueden verse afectados por el uso irrestricto de pantallas durante la jornada educativa.

La directora ejecutiva de la entidad, Yahaira Sosa Machado, sostuvo que el sector empresarial tiene interés en la calidad de la educación debido a que los estudiantes de hoy serán los trabajadores, emprendedores y ciudadanos que impulsarán el desarrollo económico del país en los próximos años.

Asimismo, señaló que competencias como el pensamiento crítico, la colaboración, la resiliencia, la lectura comprensiva y la concentración sostenida requieren entornos que favorezcan la atención y reduzcan la exposición constante a estímulos digitales.

No obstante, Educa advirtió que la regulación de los celulares, por sí sola, no resolverá los retos que plantea la tecnología en el ámbito educativo.

Propuestas para una implementación efectiva

La entidad planteó que la medida debe integrarse a una estrategia más amplia que fortalezca las capacidades digitales de estudiantes, docentes y comunidades escolares.

En ese sentido, propuso acompañar la implementación de la normativa con orientaciones claras para los centros educativos, protocolos de uso responsable, capacitación docente, participación de las familias y una política que promueva el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas.

Educa concluyó que la regulación del uso de celulares puede contribuir a mejorar la concentración y la convivencia escolar, siempre que forme parte de una agenda más amplia orientada a desarrollar competencias digitales y promover un uso responsable, crítico y equitativo de la tecnología.