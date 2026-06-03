Centros educativos del Distrito Nacional y Boca Chica ganan concurso "Me Gradúo con el TCRD"

Estudiantes de los centros educativos ganadores posan junto a las autoridades tras obtener los primeros lugares en las categorías Identidad Nacional y Ciudadanía, Derechos Fundamentales, Garantías de los Derechos Fundamentales y Deberes Fundamentales. ( FUENTE EXTERNA )

Estudiantes del Saint George School, Centro Educativo en Artes Eugenio María de Hostos, Colegio Jaime Molina Mota y Colegio Triumphare obtuvieron los primeros lugares en la octava edición del concurso "Me Gradúo con el TCRD", organizado por el Tribunal Constitucional (TC) y el Ministerio de Educación.

La premiación fue encabezada por el presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quienes resaltaron la importancia de acercar el conocimiento de la Constitución a los jóvenes dominicanos.

Los centros ganadores se impusieron en las categorías Identidad Nacional y Ciudadanía, Derechos Fundamentales, Garantías de los Derechos Fundamentales y Deberes Fundamentales, respectivamente.

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Durante el acto, también fueron reconocidos con menciones de honor estudiantes del Centro Educativo Legado de Gracia, Centro Pedagógico Gabriela Mistral, Colegio Cristiano Jardín de Alabanza, Centro Educativo en Artes Antorcha del Futuro y del Politécnico del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Estévez Lavandier destacó que el concurso forma parte de los esfuerzos del Tribunal Constitucional para promover una mayor comprensión de los derechos y deberes fundamentales entre la población estudiantil.

Asimismo, valoró la creatividad y el compromiso mostrados por los participantes y los exhortó a convertirse en promotores de los valores constitucionales.

El ministro De Camps afirmó que iniciativas como "Me Gradúo con el TCRD" permiten que los estudiantes perciban la Constitución como una herramienta cercana y útil para comprender su papel dentro de una sociedad democrática.

"Permite que nuestros jóvenes vean la Constitución de una manera más cercana y significativa, no como un documento reservado para especialistas, sino como una herramienta viva que les ayuda a comprender sus derechos y deberes", expresó.

Resultados del concurso Me Gradúo con el TCRD

La magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente del TC, informó que en las ocho ediciones del concurso han participado alrededor de 6,500 estudiantes pertenecientes a 664 promociones de centros educativos públicos y privados.

Indicó que en esta edición compitieron 99 promociones estudiantiles mediante producciones audiovisuales centradas en distintos artículos de la Constitución dominicana.

Los equipos ganadores recibieron premios de 100,000 pesos, mientras que las menciones de honor obtuvieron 25,000 pesos para apoyar las actividades de graduación de sus respectivas promociones.

Entre los trabajos premiados figura "Yo soy dominicano", del Saint George School, enfocado en los temas de identidad nacional y ciudadanía; "Derecho a existir", del Centro Educativo en Artes Eugenio María de Hostos, sobre el derecho a la vida y la dignidad humana; "El eco de los olvidados", del Colegio Jaime Molina Mota, relacionado con las garantías de los derechos fundamentales; y "Solos no podemos", del Colegio Triumphare, centrado en la solidaridad social y la protección de los recursos naturales.

El acto de premiación se celebró en la Universidad del Caribe (Unicaribe) y contó con la presencia de magistrados del Tribunal Constitucional, representantes del Ministerio de Educación, académicos y miembros del jurado evaluador.

En esta edición participaron estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, María Trinidad Sánchez, Azua, La Altagracia y San Cristóbal.