Estudiantes de primaria participan en festival de lectura del Minerd

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, junto a dos estudiantes participantes en el Festival Nacional de Lectura. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) celebró este miércoles el tercer Festival Nacional de Lectura, un espacio en el que estudiantes de Primer Ciclo del Nivel Primario de las 18 regionales educativas del país mostraron los avances alcanzados en el proceso de alfabetización inicial.

Los alumnos que participaron en el acto presentaron cuentos, poesías, dramatizaciones, canciones y otras expresiones artísticas vinculadas a la lectura, mostrando los aprendizajes alcanzados en las aulas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/whatsapp-image-2026-06-03-at-164913-1-4c95af27.jpeg Estudiantes realizan actividades educativas durante la celebración del tercer Festival Nacional de Lectura. (FUENTE EXTERNA)

El objetivo de la iniciativa es fortalecer la alfabetización inicial en la etapa oportuna y promover experiencias educativas que estimulen la creatividad, la comprensión lectora y el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, la actividad contó con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, junto a autoridades educativas, docentes, familias y estudiantes de distintas provincias del país.

Durante sus palabras, el ministro afirmó que la lectura constituye una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas.

"Cuando uno ve a un niño leyendo con entusiasmo y con seguridad, descubriendo el placer de comprender una historia, uno entiende que educar no consiste solamente en transmitir contenidos. Educar también es despertar curiosidad, desarrollar imaginación y ayudar a que un niño descubra que puede comprender el mundo por sí mismo", expresó De Camps.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/whatsapp-image-2026-06-03-at-164914-32dc582d.jpeg Niñas realizan acto de La Sorpresa de la Primavera, durante la celebración del tercer Festival Nacional de Lectura. (FUENTE EXTERNA)

Importancia de la lectura

En ese sentido, afirmó que la alfabetización temprana ocupa un lugar importante dentro de las políticas educativas y constituye una de las metas priorizadas del Gobierno dominicano. "Y precisamente para fortalecer ese proceso impulsamos programas como Con Base, orientados a acompañar a nuestros niños y niñas en el desarrollo de la lectura, la comprensión y el amor por aprender desde las primeras etapas escolares".

El titular de la cartera educativa señaló que iniciativas como el Festival Nacional de Lectura permiten evidenciar los logros alcanzados por los estudiantes y fortalecen el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad en torno a la formación de los niños.

"Aprender a leer en los primeros años transforma profundamente la manera en que un niño aprende, se expresa y se relaciona con la escuela. Y en una época donde el mundo cambia tan rápido, formar niños capaces de leer, pensar, comprender y expresarse bien se vuelve todavía más importante. Porque un niño que lee bien tiene más oportunidades de aprender, de crecer, de construir criterio, de defender sus ideas y de encontrar oportunidades a lo largo de toda su vida", afirmó De Camps.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/whatsapp-image-2026-06-03-at-164915-961c85b8.jpeg La primera dama de la República, Raquel Arbaje junto a estudiantes celebra la tercera edición del Festival Nacional de Lectura. (FUENTE EXTERNA)

En tanto que la primera dama de la República, Raquel Arbaje, destacó el papel transformador de la lectura y la importancia de aprender a leer en edad temprana.

"La lectura nos hace libres", agregó.

Asimismo, exhortó a los padres, madres y tutores a involucrarse en el desarrollo educativo de los niños, afirmando que "un niño no se educa sin la familia".

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