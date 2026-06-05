Evaluación de desempeño docente alcanza el 95.4 % de la meta con más de 74,800 maestros evaluados

La Comisión Nacional Rectora destacó el compromiso demostrado por los docentes, directivos, técnicos, evaluadores y demás actores que han participado en el proceso. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó este viernes la conclusión de la sexta etapa del proceso evaluativo, correspondiente a la observación de clases y la revisión de la planificación pedagógica.

Según la entidad, fueron evaluados 74,868 docentes de un total de 78,462 previstos para esta fase, lo que representa el 95.4 % de la meta establecida a nivel nacional.

La comisión destacó, mediante una nota de prensa, que la culminación de esta etapa constituye un avance significativo dentro del proceso de evaluación, que involucra a más de 115,000 docentes del sistema educativo preuniversitario.

El proceso tiene como objetivo valorar el desempeño profesional del magisterio, identificar fortalezas y áreas de mejora, así como generar información que contribuya al fortalecimiento de la calidad de la educación en el país.

Importancia de la evaluación docente

Indica que la sexta etapa constituyó el componente de mayor ponderación dentro del proceso, al representar el 50 % de la calificación final. Su propósito fue evaluar la planificación pedagógica y la práctica docente mediante la observación directa en el aula, y permitió analizar la coherencia entre la enseñanza planificada y su ejecución en contextos reales de aprendizaje.

La Comisión explicó que para garantizar la objetividad y el rigor metodológico, esta fase se desarrolló mediante instrumentos técnicos estandarizados y procedimientos de observación diseñados para recoger evidencias concretas sobre el desempeño profesional de los docentes.

Evaluación de diversos actores

Asimismo, la Comisión informó que el pasado 3 de junio concluyó la cuarta etapa, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores (EDA), instrumento que incorpora valoraciones de distintos actores del entorno educativo y contribuye a una apreciación más integral del desempeño docente.

La Comisión Nacional Rectora destacó el compromiso demostrado por los docentes, directivos, técnicos, evaluadores y demás actores que han participado en el proceso, cuyo desarrollo se ha realizado conforme a los principios de transparencia, rigor técnico y respeto a los procedimientos establecidos.

La Evaluación de Desempeño Docente constituye una herramienta estratégica para el fortalecimiento del sistema preuniversitario, al proporcionar información relevante para la toma de decisiones en materia de formación continua, desarrollo profesional y mejora de los aprendizajes.

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente está integrada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted).