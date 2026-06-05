El ITLA gradúa a 642 nuevos profesionales en tecnología e innovación

Graduandos del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) participan en la 20.ª investidura ordinaria de la institución, celebrada en Santo Domingo, donde fueron investidos 642 nuevos profesionales en áreas de ciencia, tecnología e innovación. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) graduó a 642 nuevos profesionales en carreras técnicas de ciencia, tecnología e innovación durante su 20.ª investidura ordinaria.

Se trata de la mayor cantidad de egresados en los 26 años de historia de la institución, elevando a 7,161 el número de profesionales que han concluido sus programas de educación superior.

De los graduandos, 104 pertenecen a la Escuela de Arte y Diseño, 86 a la Escuela de Ingeniería y 452 a la Escuela de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Entre ellos destacan carreras vinculadas a áreas de alta demanda, como Desarrollo de Software, Seguridad Informática, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Mecatrónica y Multimedia.

Esta promoción incluye a la primera cohorte de egresados del recinto ITLA Santo Domingo Norte, ubicado en Villa Mella, con 12 nuevos profesionales, así como a los primeros técnicos de las carreras de Tecnología en Semiconductores y Microelectrónica y Animación Digital.

Acto de graduación

El acto se desarrolló en el Centro de Convenciones de Sans Soucí y estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, junto a autoridades académicas, legislativas, gubernamentales y municipales.

Más de 136,000 personas impactadas

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, informó que más de 136,000 personas han sido impactadas mediante programas de educación continua en todo el territorio nacional.

Destacó que este año se han otorgado más de 8,000 becas para capacitaciones tecnológicas, con una inversión superior a los 60 millones de pesos. Asimismo, señaló que el ITLA ha impulsado importantes alianzas con líderes tecnológicos globales como Microsoft, Red Hat, Huawei, Fortinet, Cisco, Palo Alto, Amazon, Google y Meta.

Además, resaltó que, con el apoyo de la Presidencia de la República, se inició la primera cohorte docente especializada en inteligencia artificial junto a NVIDIA y se promovió el primer Hub Nacional de Inteligencia Artificial Educativa, en alianza con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Expansión del ITLA

En su discurso, Rosario Bernard destacó que el ITLA ha pasado de ser una institución concentrada en dos recintos a consolidarse como una red nacional de oportunidades para miles de jóvenes dominicanos.

“Señor presidente: bajo su liderazgo, el ITLA ha vivido una de las etapas de expansión más importantes de su historia. Pasamos de ser una institución concentrada en dos recintos del país para convertirnos en una red nacional de oportunidades. Hoy llegamos a más regiones, a más jóvenes, a más familias que antes veían la educación tecnológica como un sueño lejano”, expresó.

En materia de expansión territorial, anunció que este año el ITLA tendrá presencia en Mao, La Romana, Hato Mayor y Puerto Plata, además de ampliar sus instalaciones en Santiago, fortaleciendo el acceso a la formación tecnológica en distintas regiones del país.

Por otro lado, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció que la institución pondrá a disposición 56 millones de pesos para habilitar los centros del ITLA en Puerto Plata y Hato Mayor.

Gómez Mazara señaló que, al inicio de la gestión del mandatario en agosto de 2020, existía un solo centro del ITLA. Seis años después, la institución ha extendido su presencia a once localidades del país, reflejando la visión gubernamental de fortalecer las capacidades tecnológicas de las nuevas generaciones.

Asistentes a la ceremonia

Entre los presentes en la ceremonia estuvieron el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente del Parque Cibernético de Santo Domingo (PCSD), Eddy Martínez Manzueta; el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista; el rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Hilario Guzmán Badía; el rector del recinto Santo Domingo de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Huáscar Frías; así como los alcaldes de Santo Domingo Este, Dio Astacio; de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo; y de La Romana, Eduardo Kery Metivier.