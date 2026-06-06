La Pucmm gradúa a 1,149 profesionales y llama a defender la dignidad humana ante la IA

La Pucmm celebró su graduación número 114 en el campus de Santiago ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) celebró este sábado su graduación número 114 en el campus de Santiago, donde invistió a 1,149 nuevos profesionales, en un acto centrado en los retos de la Inteligencia Artificial, la ética y la transformación digital.

El rector de la academia, reverendo padre Secilio Espinal, resaltó el papel de la mujer en la educación superior, al indicar que el 66 % de los graduandos son mujeres, y llamó a la sociedad a promover la equidad y a que cese la violencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/whatsapp-image-2026-06-06-at-11459-pm-1-5348a983.jpeg El rector de la Pucmm, reverendo padre Secilio Espinal. (DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ)

La institución informó además que el 25.4 % de los egresados obtuvo becas totales o parciales, mientras que más de la mitad pertenece a programas de postgrado, reflejando el crecimiento de la formación avanzada en la academia.

Con esta promoción, la Pucmm alcanza los 105,755 graduados acumulados, consolidando su aporte a la formación profesional en la República Dominicana.

Espinal también anunció que un equipo de estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la Computación obtuvo el primer lugar en la Huawei ICT Global Competition 2025-2026 en China, un logro calificado como histórico para la educación superior dominicana.

El rector destacó que es la primera vez que un país de América Latina y el Caribe gana esta competencia.

Defensa de la dignidad humana ante la IA

Advirtió sobre el impacto de la tecnología en la sociedad actual, al señalar que la formación profesional debe sostenerse en principios éticos.

En ese contexto afirmó que nunca debe estar en juego la dignidad de las personas frente al avance de la Inteligencia Artificial.

El orador invitado, Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, consideró que uno de los elementos que distingue a esta generación respecto a las anteriores es la irrupción de la IA y su influencia en prácticamente todos los ámbitos de la vida profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/whatsapp-image-2026-06-06-at-11459-pm-2-7699dec4.jpeg Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas. (DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ)

"Como un mensaje de aliento frente a la incertidumbre que pudieran sentir, es importante decirles que la sociedad a la que se enfrentarán presenta desafíos que podrían parecer superiores a sus expectativas", expresó.

No obstante, sostuvo que esos retos contribuirán a fortalecer el carácter, impulsar el aprendizaje continuo y desarrollar las capacidades necesarias para alcanzar el éxito.

En ese sentido, señaló que en distintos momentos de su vida profesional muchos podrían experimentar desaliento al enfrentarse a la denominada paradoja del conocimiento: mientras más se aprende, mayor conciencia se adquiere sobre todo aquello que aún queda por descubrir.

Al motivarlos a no perder el entusiasmo ante esa realidad, indicó que dicha sensación ha sido una constante en el desarrollo de la humanidad.

Exhortó a los nuevos profesionales a actuar con disciplina en su vida laboral.

Afirmó que la falta de reglas claras conduce al desorden, al tiempo que llamó a mantener la humildad en el ejercicio profesional.

El graduando de honor, José Vicente Chuan Hernández, motivó a sus compañeros a mantener la autenticidad y los valores personales, al señalar que ceder quién eres para ser aceptado es el peor negocio que puedes hacer y que la excelencia se construye en los detalles cotidianos.

En la ceremonia también fueron investidos tres doctores en distintas áreas del conocimiento y se titularon las primeras cohortes de Ingeniería Ambiental, la maestría en Ciberseguridad y la especialidad en Imágenes Cardíacas.

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