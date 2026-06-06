TRAE ha generado ahorros por más de RD$21,500 millones a familias dominicanas, afirma su director

Resaltan que el servicio ofrece condiciones de seguridad y puntualidad que favorecen el desempeño de los estudiantes. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) ha generado un ahorro acumulado superior a los RD$ 21,500 millones para las familias dominicanas, de acuerdo con su director, Luis Cartagena, quien destacó que el programa se ha consolidado como una de las principales herramientas de apoyo social vinculadas al sector educativo.

Cartagena señaló que la iniciativa ha transformado la manera en que miles de hogares afrontan los costos asociados a la educación, al eliminar el gasto diario que representa el traslado de los estudiantes hacia sus centros de enseñanza.

Según explicó, los recursos que antes se destinaban al transporte escolar pueden ser utilizados ahora para cubrir otras necesidades prioritarias del hogar, como alimentación, salud y bienestar familiar, lo que amplía el impacto del programa más allá del ámbito educativo.

El funcionario sostuvo que el sistema responde a una estrategia gubernamental orientada a garantizar que ningún estudiante vea limitado su acceso a las aulas por razones económicas. En ese sentido, afirmó que el transporte gratuito contribuye tanto a la asistencia como a la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.

Asimismo, resaltó que el servicio ofrece condiciones de seguridad y puntualidad que favorecen el desempeño de los estudiantes, permitiéndoles enfocarse en sus actividades académicas sin que el traslado represente una preocupación para sus familias.

Acciones de expansión

Cartagena consideró que el TRAE se ha convertido en una pieza importante dentro de los esfuerzos de modernización educativa impulsados por el Gobierno, al reducir una de las cargas económicas más recurrentes para los hogares con hijos en edad escolar.

Indicó además que el programa mantiene un proceso de expansión hacia distintas provincias, con el propósito de extender los beneficios del transporte gratuito a una mayor cantidad de estudiantes en todo el territorio nacional.

Para el director del TRAE, los resultados alcanzados hasta el momento evidencian el compromiso estatal con la generación de oportunidades para las nuevas generaciones y con la construcción de un sistema educativo más inclusivo.

"El ahorro que reciben las familias tiene un efecto directo sobre su calidad de vida, porque les permite redistribuir sus recursos hacia otras necesidades esenciales", afirmó Cartagena al valorar el alcance social de la iniciativa.

Leer más Sistema Nacional de Transporte Estudiantil reporta ahorro de más de RD$12,000 millones