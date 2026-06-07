ADP en SFM rechaza proyecto que propone descontar salarios a maestros por participar en protestas

Sixto Gabín, dirigente de la ADP en San Francisco de Macorís, afirma que la iniciativa sometida en la Cámara de Diputados vulnera derechos laborales y sindicales del magisterio dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Sixto Gabín, rechazó el proyecto de ley sometido por el diputado Nicolás Hidalgo ante la Cámara de Diputados, mediante el cual se propone el descuento salarial a los docentes que participen en jornadas de protesta.

Gabín calificó la iniciativa como una medida contraria a los derechos fundamentales de los trabajadores y cuestionó la propuesta legislativa por considerar que afecta las garantías laborales del sector educativo.

El dirigente magisterial sostuvo que el proyecto constituye una violación a disposiciones constitucionales y representa una afectación a los derechos del magisterio dominicano.

"Es un insulto a la dignidad del maestro dominicano que día a día construye la patria desde las aulas" Sixto Gabín Dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). “

Asimismo, recordó que el derecho a la huelga y a la protesta forma parte de las conquistas históricas de los trabajadores y señaló que estos mecanismos han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

Gabín indicó que los docentes desempeñan una función esencial en la formación de las nuevas generaciones, muchas veces en medio de limitaciones estructurales en los centros educativos.

Implicaciones y reacciones ante la propuesta legislativa

El dirigente de la ADP en la provincia Duarte advirtió que cualquier medida orientada a restringir o penalizar el ejercicio de derechos laborales podría generar nuevas tensiones entre las autoridades y el sector educativo.

Además, reiteró que el gremio mantendrá su posición de defensa de las garantías laborales y sindicales de los maestros.

La propuesta legislativa ha generado reacciones en sectores vinculados a la educación y al movimiento sindical, cuyos representantes observan las posibles implicaciones que tendría sobre el ejercicio de la protesta social y los derechos de los trabajadores.