Evaluación docente entra en fase final tras concluir la cuarta etapa

Maestra durante una jornada en un aula. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente informó la conclusión de la cuarta etapa del proceso, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores (EDA), mientras el sistema educativo se prepara para iniciar la quinta fase, centrada en la valoración de competencias profesionales de más de 115,000 docentes.

Con la culminación de esta etapa y luego de completarse también la sexta fase, relativa a la observación de clases y revisión de la planificación pedagógica, el proceso entra en su tramo final.

Según explicaron las autoridades educativas, la quinta etapa se realizará posteriormente debido a acuerdos alcanzados durante la organización de la evaluación, ya que la observación de clases debía completarse antes de que concluyera el año escolar.

La quinta etapa consiste en el Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), una evaluación diseñada para medir cómo los docentes aplican conocimientos, habilidades y criterios profesionales para resolver situaciones reales vinculadas a su trabajo. Esta prueba se realizará en entornos controlados y constituye uno de los componentes clave del proceso evaluativo.

Previamente, el Ministerio de Educación concluyó la sexta etapa, considerada la de mayor peso dentro de la evaluación, al representar el 50 % de la calificación final. En esa fase fueron evaluados 74,868 docentes de un total de 78,462 programados, equivalente al 95.4 % de la meta nacional. La observación de clases permitió valorar directamente la planificación pedagógica, la práctica docente y la coherencia entre ambas.

Cuarta etapa de evaluación

Ahora, la Comisión Nacional Rectora informó que la cuarta etapa, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores, alcanzó un cumplimiento de 99.30 %, con 489,840 instrumentos completados de un total de 493,279 asignados.

Esta fase integró tres componentes: la Evaluación del Superior Inmediato (ESI), la Evaluación de Supervisados, Acompañados o Asistidos (ESA) y la Evaluación de Colegas o Pares (ECO), con el propósito de obtener una visión más amplia e integral del desempeño de los profesionales de la educación.

De acuerdo con los datos ofrecidos, la ESI registró un cumplimiento de 99.31 %, con 114,733 instrumentos completados de 115,526 asignados. La ESA alcanzó un 99.16 %, al completarse 111,622 de los 112,559 instrumentos previstos. La ECO obtuvo el nivel más alto de participación, con un 99.35 %, equivalente a 263,485 instrumentos completados de un total de 265,194.

En conjunto, los tres instrumentos sumaron 489,840 evaluaciones completadas, quedando pendientes únicamente 3,439 para alcanzar la totalidad de los formularios programados.

La Comisión destacó que la participación de múltiples actores permite recopilar evidencias complementarias sobre la práctica docente, la gestión educativa y los procesos de acompañamiento, fortaleciendo la objetividad y confiabilidad de la evaluación.

Asimismo, indicó que los resultados servirán de base para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo profesional docente, la formación continua, la gestión pedagógica y el fortalecimiento institucional.

La Comisión Nacional Rectora está integrada por el Ministerio de Educación (Minerd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted).