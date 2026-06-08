Evaluación de Desempeño Docente entra en su última fase con más de 115,000 maestros convocados

Esta etapa busca valorar el desempeño de los docentes del sistema público preuniversitario. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó este lunes que a partir de mañana, martes 10 de junio, iniciará la quinta y última etapa del proceso evaluativo, correspondiente al Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), para valorar el desempeño de los docentes del sistema público preuniversitario.

A través de una nota de prensa, la comisión explicó que esta fase se desarrollará de forma gradual y escalonada en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar una ejecución organizada, eficiente y segura del proceso.

Precisó que en esta fase del proceso involucrará a más de 115,000 docentes y contará con la habilitación de 122 centros sedes distribuidos en todas las provincias del país.

Igualmente, indicó que la incorporación de los participantes se realizará de manera progresiva, integrando sucesivamente a los docentes de los diferentes cargos contemplados en la evaluación, hasta completar los 39 cargos incluidos en el modelo nacional de evaluación.

La comisión enfatizó que el Ejercicio de Rendimiento Profesional constituye una fase estratégica del proceso, ya que permite recoger evidencias sobre la capacidad de los docentes para analizar, interpretar y responder a situaciones asociadas a su práctica profesional, tomando como referencia los Estándares Profesionales y de Desempeño para el Desarrollo de la Carrera Docente establecidos para el sistema educativo dominicano.

Además, señaló que esta evaluación trasciende la medición de resultados individuales y se orienta al fortalecimiento del desarrollo profesional de los docentes, al promover la reflexión sobre la práctica pedagógica, la mejora continua y la construcción de una cultura de evaluación centrada en los aprendizajes y la calidad educativa.

Resultados y avances

En ese sentido, apuntó que la modalidad de implementación gradual permitirá monitorear permanentemente el desarrollo de la aplicación, ofrecer acompañamiento oportuno a los participantes y garantizar las condiciones técnicas y operativas requeridas para una participación en cada una de las jornadas programadas.

La comisión recordó que recientemente concluyó la cuarta etapa, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores (EDA), la cual alcanzó un nivel de cumplimiento de 99.30 %.

Indicó que esa fase permitió recopilar valoraciones de distintos actores y aportó información relevante sobre el desempeño de los docentes desde múltiples perspectivas y fortaleciendo el carácter integral del proceso evaluativo.

Asimismo, informó que concluyó la sexta etapa, correspondiente a la observación de clases y planificación pedagógica.

Dijo que en esta fase fueron evaluados 74,868 docentes de un total de 78,462 previstos, para un cumplimiento equivalente al 95.4 % de la meta establecida. Este componente permitió valorar aspectos relacionados con la práctica pedagógica en el aula, la organización de los procesos de enseñanza y la planificación de las actividades educativas.

La comisión, conformada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Amproted), resaltó el compromiso de los actores del sistema que participan en este proceso.