Dos gimnasios escolares se estrenan en el Gran Santo Domingo

Así se ve unos de los gimnasios públicos. ( DIARIO LIBRE/RICARDO DE LA CRUZ )

Dos centros educativos públicos del Gran Santo Domingo, uno en Cristo Rey y el otro en Los Alcarrizos, son pioneros de una iniciativa que apuesta por la actividad física como parte esencial de la formación estudiantil. Se trata de los primeros gimnasios escolares instalados en el país, una propuesta del docente de educación física Moisés Martínez, bajo el proyecto "Escuelas en Movimiento".

Los espacios, ubicados en las escuelas primarias Santa Marta y Rubén Darío, cuentan con tres equipos diseñados para que los estudiantes realicen ejercicios utilizando su propio peso corporal. Entre ellos figuran una bicicleta estática para fortalecer el sistema cardiovascular, un girador de torso orientado a mejorar la flexibilidad y una máquina de remo destinada al fortalecimiento muscular de la parte superior del cuerpo.

La iniciativa busca que los alumnos incorporen el ejercicio a su rutina diaria y alcancen al menos 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa, en consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales de salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/profesor-gimnasios-escolares-72dc4d9d.jpg El profesor Moisés Martínez, quien propuso el proyecto "Escuelas en Movimiento". (RICARDO DE LA CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/b63cc284-6aa0-4633-9f51-82b712d2f89e-3e9f2a67.jpg Uno de los gimnasios escolares. (RICARDO DE LA CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/27a059e4-3e9c-4487-b041-a8f818ae1c2b-b50a80c1.jpg Las reglas para el uso de los gimnasios escolares. (RICARDO DE LA CRUZ) ‹ >

Además de los equipos, las áreas de entrenamiento incluyen mensajes sobre los beneficios del ejercicio, con el propósito de promover una cultura de bienestar y autocuidado entre los estudiantes.

"Esta iniciativa busca crear una cultura de actividad física y que los estudiantes se mantengan activos, que ellos entiendan que deben de cuidar su cuerpo por medio del ejercicio físico", explicó Martínez.

La idea del proyecto Martínez explicó que el proyecto procura sembrar desde temprana edad la importancia de la actividad física como herramienta para prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo y mejorar la calidad de vida. "Queremos que los estudiantes comprendan que cuidar su cuerpo es una responsabilidad que debe asumirse desde la infancia. La meta es crear una verdadera cultura de movimiento en las escuelas", expresó. Asimismo, destacó que esta experiencia es inédita en la República Dominicana. Al ser una iniciativa novedosa Moisés ha tenido que preparar un material para la guía de los estudiantes a la hora de realizar los ejercicios con las máquinas. "Es la primera vez que se hace algo así en el país, por lo tanto, se necesita de monitoreo, seguimiento y evaluación constante para la mejora del mismo. También tendremos un entrenador que constantemente estará supervisando a los muchachos cuando se ejerciten", agregó Martinez.

La iniciativa alegra a maestros y comunitarios

La maestra de segundo grado de la escuela primaria Santa Marta, Fredesvinda Divison Martínez, expresó sentirse muy contenta por la implementación de los gimnasios escolares.

Considera que es muy bueno sembrar desde temprano en los niños y adolescentes la importancia del ejercicio y que esto puede mejorar considerablemente la calidad de la educación del centro educativo.

"Es muy importante realizar ejercicio y, por esto, los estudiantes en nuestro centro están felices y nuestra comunidad también. Le agradecemos mucho a Moisés por esta iniciativa", comentó la docente.

Por otro lado, quien ha sido el director de la escuela Santa Marta por más de 30 años, Atanasio Ogando, afirmó que el programa ha beneficiado a toda la comunidad educativa, los niños, las niñas, pero también podría ayudar a personas adultas, porque los equipos que han sido instalados tienen capacidad para ello.

"Este programa viene a resolver y ampliar el programa de educación y viene a cumplir con metas bastante innovadoras y bastante necesarias para el desarrollo humano de los niños", comentó el director Ogando.