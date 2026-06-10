Educación aprueba calendario escolar 2026-2027 y estrategia de competencias digitales

El Consejo Nacional de Educación (CNE), encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó este martes el Calendario Escolar 2026-2027, que incluirá medidas para garantizar el cumplimiento del tiempo de aprendizaje, entre ellas la creación de un banco de tiempo equivalente a dos semanas calendario para recuperar días de docencia que puedan perderse por situaciones imprevistas.

La decisión fue adoptada durante la segunda sesión ordinaria del organismo, encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Como parte de los acuerdos, el Consejo dispuso que el banco de tiempo sea incorporado en la versión final del calendario escolar y recomendó al Ministerio de Educación revisar la normativa vigente sobre recuperación de clases, que data de 2009, para adecuarla a las necesidades actuales del sistema educativo.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-104705-am-1-19e83c37.jpeg El CNE también aprobó de manera unánime la formalización, mediante ordenanza, de la Estrategia Nacional de Competencias Digitales. (FUENTE EXTERNA)

Durante la reunión, el CNE también aprobó de manera unánime la formalización, mediante ordenanza, de la Estrategia Nacional de Competencias Digitales, una iniciativa que busca fortalecer las habilidades tecnológicas de estudiantes y docentes en consonancia con los objetivos de la Agenda Digital 2030.

Estrategia Nacional de Competencias Digitales

La estrategia forma parte de la hoja de ruta de la actual gestión educativa y contempla la integración transversal del pensamiento computacional y las competencias en inteligencia artificial dentro del currículo escolar, sin crear asignaturas independientes para estos temas.

En la sesión fue juramentado como nuevo miembro del Consejo Nacional de Educación el viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, Ayacx Mercedes Contreras.

La agenda también incluyó el proceso de selección de los docentes que serán reconocidos con las Medallas al Mérito Magisterial en sus distintas categorías, así como el conocimiento de una propuesta curricular sometida al Ministerio de Educación para su evaluación.