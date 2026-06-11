Deserción escolar y bajos niveles de aprendizaje, principales desafíos del sistema educativo en RD

La matriculación de alumnos en primaria permanece 6.7 % por debajo de los niveles prepandemia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Aunque la República Dominicana registra avances en cobertura educativa, infraestructura escolar y acceso a servicios de apoyo estudiantil, la deserción escolar y los bajos niveles de aprendizaje continúan siendo algunos de los principales desafíos del sistema educativo nacional.

Así lo establece el Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo 2025 de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), presentado este miércoles en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), donde se advirtió que casi uno de cada tres estudiantes que inicia la secundaria no logra concluir sus estudios.

La exposición del informe estuvo a cargo de Laura Abreu, coordinadora de IDEC, quien presentó los principales hallazgos del documento, el decimonoveno reporte de seguimiento a la política educativa que publica la entidad desde 2012.

"Estos son datos alarmantes, casi uno de cada tres estudiantes de secundaria no la concluye", afirmó Abreu.

De acuerdo con el estudio, el 32.5 % de los estudiantes abandona la escuela antes de graduarse, lo que equivale a cerca de 53,000 adolescentes. En contraste, solo el 52.8 % completa la educación secundaria en el tiempo previsto.

El informe señala que la deserción afecta con mayor fuerza a los hombres. Mientras el 40 % de los estudiantes varones abandona la secundaria, la proporción entre las mujeres es de 24.9 %. Asimismo, el 62.3 % de las alumnas logra graduarse en seis años, frente al 43.6 % de los hombres.

Los hallazgos también identifican la sobreedad como uno de los principales factores asociados al abandono escolar. Entre los estudiantes que ingresan a secundaria con rezago escolar, la tasa de deserción alcanza el 71.4 %, más del doble que entre quienes cursan el grado correspondiente a su edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-53421-pm-58491c93.jpeg Laura Abreu durante la presentación del estudio. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

El informe revela además que 165,057 jóvenes de entre 12 y 17 años se encuentran fuera del sistema educativo.

La permanencia escolar disminuye significativamente conforme aumenta la edad. Mientras la tasa de asistencia entre los adolescentes de 12 a 14 años alcanza el 93.2 %, a los 17 años apenas el 66.5 % continúa estudiando.

Entre los años escolares 2019-2020 y 2024-2025, el segundo ciclo de secundaria perdió 44,783 estudiantes, equivalente a una disminución de 11.5 %.

La reducción ha sido más pronunciada en el sector público y se concentra especialmente en quinto y sexto grado, lo que, según el informe, pone en duda la posibilidad de alcanzar la meta gubernamental de 900,000 estudiantes matriculados en educación secundaria para 2028.

A pesar de que la asistencia en educación primaria es prácticamente universal, el estudio estima que 72,211 niños de entre seis y once años permanecen fuera de las aulas.

La matriculación de alumnos en primaria permanece 6.7 % por debajo de los niveles prepandemia.

Para IDEC, esta cifra evidencia la existencia de un núcleo persistente de exclusión educativa que requiere intervenciones focalizadas para garantizar el acceso y la permanencia de todos los estudiantes en el sistema.

Aprendizajes mejoran, pero siguen lejos de las metas

El informe reconoce avances en los resultados de aprendizaje registrados en las evaluaciones diagnósticas aplicadas a estudiantes de secundaria.

Las pruebas de tercer grado realizadas en 2025 muestran mejoras en todas las áreas evaluadas respecto a 2019.

En Matemática, los estudiantes con aprendizaje bajo pasaron de 22.6 % a 12.3 %. Los de nivel aceptable y satisfactorio de 41.9 % a 47.0 %. En Lengua Española, el desempeño en nivel bajo cambió de 7.1 % en 2019 a 1.9 % en 2025; el nivel aceptable de 50.2 % a 55.5 %.

En tanto, los alumnos de desempeño bajo en Ciencias Naturales pasaron de 21 % a 12.2 % en seis años. Los de nivel satisfactorio de 48.6 % a 50.1 %. Ciencias Sociales presentó los peores avances: el nivel satisfactorio cambió de 23.2 % en 2019 a 24.4 % en 2025.

"No hemos logrado llegar hacia los niveles más altos de desempeño", expresó Abreu.

Avances limitados

El exministro de Educación, Melanio Paredes, consideró que los resultados reflejan avances limitados.

"Lo que se plantea como mejora es insignificante porque no se ha avanzado en lo satisfactorio, que es cuando los niños y niñas ya dominan la lectoescritura, dominan la matemática, elementos básicos de la matemática", afirmó.

A su juicio, los progresos reflejan principalmente una reducción de los niveles más bajos de desempeño.

"Simplemente hemos ido de los peores resultados a los resultados elementales, pero en términos satisfactorios, como refleja el informe, ha habido un decrecimiento", sostuvo.

Avances en cobertura e infraestructura

Junto a los desafíos, el informe destaca avances importantes en distintos indicadores del sistema educativo.

Entre ellos figura el crecimiento sostenido de la cobertura escolar. Actualmente, el 62.4 % de los niños de entre tres y cinco años está escolarizado, mientras que la asistencia en educación primaria es prácticamente universal.

Asimismo, la infraestructura escolar se amplió con 1,675 nuevas aulas durante 2025 y la relación de estudiantes por aula pasó de 39.7 a 30.3 en los últimos seis años.

El documento también resalta el impacto del Programa de Alimentación Escolar, que beneficia a más de dos millones de personas, y la expansión del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), que alcanza al 95 % de los estudiantes del sector público.

Gobierno reconoce retos y anuncia medidas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/whatsapp-image-2026-06-10-at-53901-pm-a1ca76f0.jpeg El ministro Luis Miguel De Camps. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Al reaccionar a los resultados del informe, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, reconoció que la deserción escolar continúa siendo uno de los principales retos del sistema.

"Hemos visto que ese tema tenemos que atenderlo con mayor ímpetu", afirmó.

El funcionario anunció que durante este año el Ministerio de Educación prevé equipar más de 300 centros de educación secundaria y politécnicos como parte de una estrategia orientada a fortalecer la permanencia escolar.

"Vamos a estar equipando más de 300 centros escolares de secundaria, politécnicos, para que los estudiantes tengan la capacidad no solamente de conocer a profundidad las competencias que necesitamos desarrollar, sino también el ánimo de mantener viva la oportunidad del optimismo, de que con esas enseñanzas van a tener mejores oportunidades", expresó.

De Camps también destacó la expansión de la modalidad de secundaria en artes y aseguró que el fortalecimiento de la educación técnico-profesional busca acercar la formación académica al mercado laboral para ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes.

Sobre los resultados de aprendizaje, sostuvo que el informe evidencia avances que deben ser reconocidos.

"Vemos cómo han mejorado las calificaciones, es decir, los niveles de aprendizaje de los estudiantes en lengua española, en matemáticas, en ciencias sociales y en ciencias de la naturaleza", afirmó.

No obstante, reconoció que todavía quedan desafíos pendientes.

"Evidentemente, todavía tenemos que mejorar aún más, pero creo que es saludable poder reconocer que vamos por un camino positivo", señaló.

Por su parte, Melanio Paredes advirtió que la deserción escolar tiene implicaciones que van más allá del ámbito educativo.

"La deserción sigue siendo un elemento que no solamente impacta lo educativo, impacta lo social, impacta el tema delincuencial, porque jóvenes que no tengan la oportunidad de estudiar o trabajar son presas fáciles de la delincuencia", afirmó.

El IDEC propone fortalecer el atractivo de la oferta educativa como factor de retención, mediante la incorporación de metodologías activas y la mejora de instalaciones con laboratorios, talleres para actividades artísticas y deportivas y equipamiento actualizado.