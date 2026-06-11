El Gobierno inicia consulta nacional para construir nueva ley de educación

Lanzamiento de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación, realizado este jueves 11 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano inició este jueves la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación, un proceso de participación ciudadana que busca recoger propuestas de los distintos sectores de la sociedad para construir una nueva legislación educativa que responda a los desafíos del siglo XXI y contribuya a las metas de desarrollo del país.

La iniciativa fue convocada mediante el Decreto núm. 309-26 del Poder Ejecutivo y será coordinada por el Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

El proceso contempla la realización de consultas, foros regionales, encuentros sectoriales y espacios de diálogo que se extenderán hasta julio de este año, con la participación de estudiantes, docentes, familias, universidades, centros educativos, instituciones de formación técnica, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, autoridades locales, especialistas, jóvenes y dominicanos residentes en el exterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-25359-pm-45d0a8cd.jpeg Lanzamiento de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación, realizado este jueves 11 de junio de 2026. (FUENTE EXTERNA)

Durante el acto de lanzamiento, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, explicó que la iniciativa va más allá de una simple reforma legal y constituye una reflexión sobre el modelo de país que aspira a construir la República Dominicana en las próximas décadas.

"Una conversación sobre el futuro de la República Dominicana. Es de eso de lo que se trata. Porque cuando hablamos de educación, en realidad estamos hablando del país que queremos construir." Luis Miguel De Camps García. Ministro de Educación. “

Importancia y objetivos de la consulta

El funcionario vinculó la consulta con la estrategia impulsada por el presidente Luis Abinader para duplicar el tamaño de la economía dominicana hacia el año 2036, al considerar que dicho objetivo no puede alcanzarse únicamente mediante políticas económicas, sino con un sistema educativo capaz de formar el talento humano que demandarán los nuevos tiempos.

En ese contexto, señaló que el desarrollo también depende de la calidad institucional, la innovación, la productividad, la cohesión social y las oportunidades que una nación es capaz de crear para las nuevas generaciones.

El ministro recordó que hace casi tres décadas fue aprobada la Ley General de Educación y posteriormente la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, normativas que permitieron fortalecer la institucionalidad del sistema educativo, ampliar el acceso y consolidar derechos. Sin embargo, sostuvo que las profundas transformaciones tecnológicas, económicas y sociales hacen necesaria una actualización del marco legal.

Indicó que la expansión de la inteligencia artificial, la acelerada evolución tecnológica y las nuevas exigencias del mercado laboral obligan a replantear la formación de los estudiantes y la articulación entre la educación preuniversitaria, la educación superior, la formación técnico-profesional, la investigación y la innovación.

"Ningún país logra transformarse ni transformar de manera sostenible su economía, fortalecer sus instituciones o ampliar las oportunidades para su población sin fortalecer simultáneamente o fundamentalmente su sistema educativo", afirmó durante su intervención.

El ministro explicó, además, que la propuesta busca fortalecer trayectorias educativas más pertinentes y conectadas con las necesidades productivas del país, promoviendo una visión integrada del aprendizaje y del desarrollo del talento humano como eje fundamental para alcanzar la denominada Generación República Dominicana 2036, integrada por los jóvenes que hoy ocupan las aulas y que en el futuro liderarán empresas, instituciones, proyectos científicos y procesos de innovación.

En ese sentido, el ministro de Educación insistió en que la discusión sobre el futuro de la enseñanza debe convertirse en un compromiso nacional y no limitarse únicamente a las autoridades educativas.

De acuerdo con las autoridades, las opiniones, experiencias e inquietudes recogidas durante la consulta servirán de base para redactar un anteproyecto de ley que modernice el sistema educativo dominicano y fortalezca su capacidad para responder a las demandas del desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país en las próximas décadas.

El ministro vinculó la iniciativa con la meta gubernamental de convertir al país en una economía más desarrollada hacia el año 2036, al considerar que el crecimiento económico solo será sostenible si está acompañado por una transformación del sistema educativo y la formación del capital humano.

De Camps señaló que el fortalecimiento de la educación constituye un elemento indispensable para mejorar la productividad, la innovación, la institucionalidad y las oportunidades para las futuras generaciones.

Durante su discurso también destacó que la legislación educativa vigente fue fundamental para consolidar importantes avances en las últimas décadas, pero consideró necesario actualizarla ante los cambios tecnológicos, económicos y sociales que experimenta el mundo, así como frente a desafíos como la inteligencia artificial, la innovación y las nuevas demandas del mercado laboral.

De su parte, el ministro del Mescyt, Rafael Santos Badía, destacó el carácter participativo del proceso. "La consulta no es para hablar nosotros, la consulta es para escuchar a la gente", al resaltar que la iniciativa busca recoger las opiniones y propuestas de todos los sectores vinculados al sistema educativo.

Asimismo, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones involucradas.

¿A quién va dirigida la consulta? La consulta está dirigida a estudiantes, docentes, familias, directivos de centros educativos, universidades, instituciones de educación técnico-profesional, sector productivo, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, autoridades locales, especialistas en educación, jóvenes y dominicanos residentes en el exterior, con el propósito de recoger propuestas que contribuyan a la elaboración de una nueva legislación educativa para el país.

Luego del lanzamiento oficial se realizarán foros regionales y sectoriales, además de otros espacios de participación que se extenderán hasta el mes de julio, con el objetivo de recoger propuestas que contribuyan a definir el futuro de la educación dominicana.

Las autoridades informaron que los resultados de la consulta servirán como insumo para redactar un anteproyecto de ley que fortalezca la articulación entre la educación preuniversitaria, la educación superior, la formación técnico-profesional, la investigación y la innovación, con miras a responder a las necesidades del desarrollo económico y social del país durante las próximas décadas.