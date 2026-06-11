Embajada de EE. UU. y la Unphu lanzan proyecto para reducir la brecha digital en RD

Representantes de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) durante el lanzamiento del proyecto "Formación en ciudadanía digital e inteligencia artificial para el futuro digital de RD (Dcaia)". ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) marcaron hoy el inicio del proyecto "Formación en ciudadanía digital e inteligencia artificial para el futuro digital de la República Dominicana (Dcaia, por sus siglas en inglés)".

Se trata de un proyecto orientado a fortalecer el acceso digital y promover el uso responsable de la inteligencia artificial en el país.

Dcaia se desarrollará durante 24 meses, entre 2026 y 2028, con una agenda de formación y sensibilización enfocada en ciudadanía digital, inteligencia artificial accesible para personas no técnicas, privacidad, conectividad y acceso digital para las comunidades, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso, comprensión y uso responsable de las tecnologías emergentes.

La iniciativa surge ante el desafío nacional de que muchas comunidades aún no tienen acceso a estas herramientas tecnológicas, mientras que otras que sí cuentan con ellas no siempre les dan un uso adecuado.

El proyecto

El proyecto contempla talleres prácticos dirigidos a estudiantes, docentes y líderes comunitarios, quienes serán formados para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

Durante el lanzamiento, el ingeniero Héctor Antonio Santillán, director de la Escuela de Informática de la Unphu, explicó que se desarrollarán habilidades en inteligencia artificial que contribuyan a reducir la brecha digital en la República Dominicana, alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda digital 2030.

"El proyecto también busca que las personas pierdan el miedo a la inteligencia artificial y aprendan a utilizarla de forma segura", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-115517-am-fa9d1576.jpeg Héctor Antonio Santillán, director de la Escuela de Informática de la Unphu. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-115851-am-ce5ac225.jpeg Chelsia Hetrick, Consejera de diplomacia publica de la embajada. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) ‹ >

Asimismo, explicó que parte de la capacitación estará enfocada en la protección de datos personales y el manejo responsable de la información, recordando que la inteligencia artificial procesa datos que podrían ser utilizados por terceros, por lo que se orientará a los participantes sobre qué información compartir y cuáles son los límites éticos en el uso de estas herramientas.

Además, podrán participar personas de distintas provincias y universidades del país, no solo de Santo Domingo.

Según los organizadores, unas 300 personas serán capacitadas directamente y se formarán 20 multiplicadores, quienes tendrán la responsabilidad de replicar los conocimientos adquiridos en otras comunidades. También se realizarán dos conferencias magistrales de alcance nacional durante el desarrollo del programa.

Los detalles sobre el proceso de inscripción serán dados a conocer en las próximas semanas.