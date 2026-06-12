Intec logra publicaciones en revistas científicas de élite en Ciencias Sociales

Las cinco investigaciones desarrolladas en programas doctorales del Intec fueron publicadas en revistas especializadas en Ciencias Sociales y Humanidades. ( FUENTE EXTERNA )

Cinco investigaciones desarrolladas en programas doctorales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) fueron aceptadas para publicación en revistas científicas internacionales clasificadas en los cuartiles Q1 y Q2, considerados entre los de mayor impacto y rigor académico a nivel mundial.

Según informó la universidad, los trabajos fueron publicados en revistas especializadas en Ciencias Sociales y Humanidades, un ámbito en el que la República Dominicana tenía una presencia limitada en publicaciones de este nivel.

Los estudios, indexados en bases de datos como Scimago Journal Rank (SJR) y Web of Science, abordan temas relacionados con la inteligencia artificial en la educación superior, la dinámica social en la frontera dominico-haitiana y los determinantes sociales de la salud.

Santiago Gallur, coordinador de los doctorados en Ciencias Sociales y en Comunicación y Educación en Entornos Virtuales del Intec, destacó la relevancia del logro debido a la alta competitividad de estas publicaciones.

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"En Ciencias Sociales y Humanidades existen pocas revistas Q1 y Q2, por lo que la demanda para publicar en ellas es muy elevada. Este resultado refleja el proceso de formación en investigación y publicación científica que desarrollan ambos programas doctorales", señaló.

Temas de impacto social

En el área tecnológica, los investigadores Naftali López, Glenys Lara Inocencio, Maderlyn Silverio Hurtado y Julissa Pascual Peralta, así como el doctorando Manuel Montero, en coautoría con María Montás García, publicaron estudios en la revista Comunicar (Q1) sobre el uso y los desafíos éticos de la inteligencia artificial generativa en las universidades.

Las problemáticas vinculadas a la frontera dominico-haitiana fueron analizadas por Juan Luis Corporán y Jenny Torres, junto a Gallur, en investigaciones publicadas en Estudios Fronterizos (Q1) y Apuntes (Q2), centradas en fenómenos de xenofobia y estructuras de exclusión social.

Por su parte, Sheila Báez, junto a Gallur y Pedro Luis Castellanos, publicó un estudio sobre determinantes sociales de la salud en trabajadores sexuales en la revista Journal of Racial and Ethnic Health Disparities (Q1).

Formación para la publicación científica

Gallur explicó que la publicación en revistas de alto impacto forma parte de un proceso escalonado que incluye la capacitación en escritura científica y la validación previa de los trabajos en bases regionales como Latindex y Scielo.

De acuerdo con Intec, la presencia de estas investigaciones en plataformas académicas internacionales contribuye a visibilizar problemáticas sociales de la región y fortalece los indicadores de investigación que inciden en los rankings universitarios globales.

Sobre los programas doctorales

El Doctorado en Comunicación y Educación en Entornos Virtuales está orientado a la formación de investigadores en comunicación, educación e innovación digital.

Mientras, el Doctorado en Ciencias Sociales busca fortalecer la investigación sociohumanística mediante el análisis de problemáticas sociales y el desarrollo de propuestas de intervención con alcance nacional e internacional.