Rector de la UASD anuncia su retiro durante graduación de 1,768 profesionales en la región norte

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la investidura de 1,768 profesionales de la Región Norte, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo, anunció este domingo que solicitará su jubilación tras 55 años de servicio en la institución, en lo que definió como su última participación como rector en una ceremonia de graduación.

La investidura regional reunió a graduandos procedentes de los recintos de San Francisco de Macorís y Santiago, así como de los centros universitarios de Mao, Nagua, Bonao, Puerto Plata y La Vega.

El rector también presentó un balance de los principales avances alcanzados durante su gestión, refiere una nota de prensa.

Ante autoridades universitarias, familiares, invitados especiales y representantes de la prensa, informó que en los próximos días someterá ante el Consejo Universitario su solicitud de jubilación.

Beltrán Crisóstomo afirmó que se retira con la "satisfacción del deber cumplido y con la convicción de haber contribuido, junto a su equipo de gestión", al fortalecimiento de una universidad más "moderna, competitiva y pertinente".

"Juntos hemos proyectado a la sociedad dominicana una UASD distinta, renovada y lista para liderar el desarrollo nacional" Editrudis Beltrán Crisóstomo Rector de la UASD “

Exhortó a los nuevos egresados a seguir el ejemplo de los doctores Rafael Antonio Lantigua Ciriaco y Jonanlis Ramírez Alcántara, egresados destacados de la Primada de América por sus trayectorias de alcance nacional e internacional.

Durante su discurso central, el rector destacó que las trayectorias de Lantigua Ciriaco y Ramírez Alcántara constituyen referentes del impacto de la formación uasdiana, por sus aportes en los ámbitos académico, científico, profesional, diplomático y social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/whatsapp-image-2026-06-14-at-40822-pm-19dbe14f.jpeg La investidura regional reunió a graduandos procedentes de los recintos de San Francisco de Macorís y Santiago, así como de los centros universitarios de Mao, Nagua, Bonao, Puerto Plata y La Vega. (FUENTE EXTERNA)

Testimonios de egresados destacados

El doctor Rafael Antonio Lantigua, embajador dominicano en Italia y miembro de la facultad de la Universidad de Columbia, resaltó su condición de egresado de la UASD, institución que, dijo, marcó su formación ética y profesional.

con formación especializada en Endocrinología en la Universidad de Rochester y una amplia trayectoria en Columbia University Irving Medical Center, además de su actual función como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante la República Italiana.

Durante su intervención, recordó que, mientras en Columbia la matrícula puede costar entre 40,000 y 60,000 dólares al año, su educación en la Primada de América le costó 15 pesos, logro que atribuyó al esfuerzo del pueblo dominicano y al sacrificio de su madre soltera.

Lantigua tiene formación especializada en Endocrinología en la Universidad de Rochester y una amplia trayectoria en Columbia University Irving Medical Center.

En cambio, la doctora Jonanlis Ramírez Alcántara, endocrinóloga pediátrica formada en la UASD y con especialización en la Escuela de Medicina de Harvard, exhortó a los graduandos a construir sus sueños con disciplina, fe y perseverancia.

Ramírez Alcántara es endocrinóloga pediátrica y especialista en medicina de la obesidad, egresada destacada de la UASD, con ejercicio profesional en el Nicklaus Children´s Hospital, en Miami, Florida, donde se ha consolidado como una profesional dominicana de alto reconocimiento en el área de la salud infantil.

"Los sueños grandes no se alcanzan de golpe, se construyen paso a paso", expresó, al motivar a los nuevos profesionales a confiar en su capacidad y asumir su título como una responsabilidad con la sociedad.

Resalta rol de la UASD

Beltrán Crisóstomo destacó que academia estatal continúa siendo una de las principales vías de ascenso social de la República Dominicana, al formar profesionales en distintas áreas del conocimiento y mantener presencia académica en todo el territorio nacional.

Entre los logros citados por el rector figuran el rediseño curricular, la apertura de nuevas carreras para el semestre 2026-2, la inauguración del Centro de Multiservicios Académicos, la habilitación de 29 servicios académicos con solicitud y pago en línea, la expansión territorial de la universidad a todas las provincias del país y la entrega de nuevas ciudades universitarias.

También mencionó la creación de 16 liceos experimentales, la instalación de más de 32 aulas inteligentes, la modernización de la plataforma de posgrado y la reactivación de la oficina de la UASD en Nueva York.

Reconocimientos a graduandos sobresalientes

Durante la ceremonia fueron reconocidos estudiantes con honores Summa Cum Laude, Magna Cum Laude y Cum Laude.

También fue entregado el Premio Juan B. Mejía a los graduandos con los mayores índices académicos de la promoción.

En el nivel de grado fue destacada Elisanna Torres Rodríguez, de la Licenciatura en Turismo y Hotelería, quien alcanzó un índice de 96.3 puntos, Summa Cum Laude.

En posgrado sobresalió Anyi Mariela Alberto Castillo, de la Maestría en Gestión de Centros Educativos, con un índice de 97.21 puntos, el más alto de la región norte en esta promoción.

La investidura incluyó, además, la entrega del título de doctorado a Alba Estéfani Borges Rosario, del Doctorado en Humanidades y Estudios Sociales y Culturales del Caribe, promoción 2021-2024.

Graduandos por facultades

De los 1,768 graduados, 1,372 corresponden al nivel de grado y 396 a programas de posgrado.

En el nivel de grado, la Facultad de Ciencias de la Educación concentró la mayor cantidad de graduandos, con 906; seguida de Ciencias Económicas y Sociales, con 194; Ciencias de la Salud, con 83; Humanidades, con 74; Ingeniería y Arquitectura, con 57; Ciencias, con 30; Ciencias Jurídicas y Políticas, con 19; Artes, con cinco; y Ciencias Agronómicas y Veterinarias, con cuatro.

En los programas de posgrado, la Facultad de Humanidades registró la mayor cantidad de graduandos, con 107; seguida de Ciencias de la Educación, con 81; Ciencias Económicas y Sociales, con 61; Ciencias de la Salud, con 52; Ciencias Jurídicas y Políticas, con 41; Ciencias, con 36; Ingeniería y Arquitectura, con 17; y Artes, con uno.

Al concluir, Beltrán Crisóstomo exhortó a los nuevos profesionales a honrar el sello de la UASD, ejercer con responsabilidad social y convertir cada conocimiento adquirido en una herramienta de servicio, transformación y esperanza para la República Dominicana.