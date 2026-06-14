Concluye la Muestra Nacional de Artes 2026 con más de 2,000 estudiantes en el Teatro Nacional

Más de 2,000 estudiantes de las 18 Regionales educativas del país exhibieron su talento artístico durante cuatro días. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) concluyó la decimotercera edición de la muestra nacional de la Modalidad en Artes 2026, una iniciativa impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps que, por primera vez, tuvo como escenario el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde más de 2,000 estudiantes de las 18 Regionales educativas del país exhibieron su talento artístico durante cuatro días.

La actividad se desarrolló durante cuatro días y reunió a estudiantes, docentes, familias y gestores culturales en el principal escenario artístico del país.

La edición de este año tuvo como lema "Travesía del arte: origen y viaje de nuestra identidad", una propuesta orientada a promover la reflexión sobre las raíces culturales dominicanas y el papel del arte en la formación de los jóvenes.

Durante el acto de clausura, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó la importancia de brindar espacios de visibilidad al talento estudiantil y valoró que el evento se realizara en el Teatro Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-74233-pm1-7e85d3e0.jpeg La clausura estuvo marcada por un ambiente de celebración y orgullo colectivo (FUENTE EXTERNA)

"Estos jóvenes merecían un escenario a la altura de sus sueños y de lo que representan para el país", expresó.

De Camps sostuvo que la educación debe contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, permitiéndoles descubrir y potenciar sus talentos más allá de la formación académica tradicional.

"La educación tiene una misión mucho más profunda: descubrir talentos, abrir posibilidades y ayudar a cada persona a encontrar aquello que la hace única" Luis Miguel De Camps Ministro de Educación “

Por su parte, el director de la Modalidad en Artes, Gelson Navarro, afirmó que la muestra permitió evidenciar el impacto de la educación artística en el fortalecimiento de competencias académicas, emocionales y sociales de los participantes.

Según explicó, las presentaciones fueron el resultado de años de formación y práctica en las distintas disciplinas artísticas que forman parte del currículo educativo.

La jornada de clausura incluyó reconocimientos a personalidades vinculadas al arte y la cultura. La edición estuvo dedicada a la merenguera Milly Quezada, cuyo reconocimiento fue recibido en su representación por Pedro del Risco.

El acto incluyó además un homenaje póstumo en memoria de artistas, estudiantes y docentes fallecidos, entre ellos Carlos Batista, Arturo Díaz Cordero, Enerolisa Núñez, Juan Báez, Inocencia Paredes, Henry Hierro, Miguel Fernández, Vladimir Sosa, José Betancourt, Chelo Zorrilla, José Altagracia de León, Félix Ascencio, Félix Martínez, William Mejía, René Antonio Fortunato, Angelita Curiel, Jessy Santana, Socorro Castellanos, Ada Balcácer, José Emilio "El Chino" Joa, Franklin Domínguez, Iván García Guerra, José Rafael Lantigua, Roberto Miranda, el padre José Luis Sáez, Josefina Gallarte, Ashly Valdez, Joemil Martí e Iván Tejeda

También fueron distinguidos la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent, y el maestro David Peña Ortega por sus aportes al desarrollo cultural y artístico del país.

Asimismo, se realizó un homenaje póstumo a artistas, docentes y estudiantes fallecidos que contribuyeron al fortalecimiento de las artes y la cultura dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-74233-pm-1cfcbd0f.jpeg Lapuesta en escena integró música, danza, teatro, artes visuales y expresiones multimedia. (FUENTE EXTERNA)

Con esta edición, la Modalidad en Artes consolida su espacio dentro del sistema educativo preuniversitario como una plataforma para la formación artística y el desarrollo del talento joven en la República Dominicana.