Una escena poco común se vivió durante el cierre de la 77.ª graduación ordinaria de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), celebrada ayer en Nagua. Nathaly Zorrilla, graduanda de Psicología, sorprendió a todos los presentes al pedirle matrimonio de rodillas a su novio, José Pérez.

El caballero aceptó la propuesta y, entre besos y abrazos, ambos recibieron los aplausos y gritos de emoción del público presente.

La pedida de mano fue introducida por el maestro de ceremonias una vez concluido el acto protocolar, tras la entonación del Himno Nacional de la República Dominicana y el retiro de las autoridades universitarias.

¿Cómo fue el momento?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/fotodefrentejpg-1-581cf2bd.jpeg La pareja. (FUENTE EXTERNA)

El maestro de ceremonias pidió a todos a permanecer en el lugar. Entonces continuó expresando que como la UAPA es escenario para crear historias maravillosas en lo personal, lo familiar y lo profesional, "ahora, ya fuera del protocolo formal", llamaba a la graduanda Nathaly Zorrilla para que pasara al frente.

Se generó una incógnita, que luego quedó revelada al indicar que la graduanda deseaba que la universidad y sus compañeros fueran testigos de un momento muy especial para su vida, como lo es el siguiente paso del noviazgo: el matrimonio.

José Pérez fue llamado a acercarse. El conductor continuó sus palabras y, cuando ambos estuvieron juntos, hizo la pregunta en nombre de Nathaly: "José Pérez, ¿quieres unir tu vida a la mía a través del vínculo del matrimonio?".

La pareja se abrazó y se besó mientras los presentes esperaban la respuesta. Segundos después, Pérez respondió afirmativamente y ambos levantaron sus manos en señal de celebración caminando nuevamente hacia el público.

No es la primera vez que una propuesta matrimonial tiene lugar durante una ceremonia de graduación de la UAPA. Durante la investidura número 51 ocurrió un hecho similar, aunque en aquella ocasión fue un hombre quien pidió matrimonio a una mujer.