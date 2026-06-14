UAPA entrega 1,148 nuevos profesionales en graduación ordinaria en María Trinidad Sánchez

De los nuevos graduandos de la UAPA, 645 corresponden a programas de grado y 503 a programas de posgrado. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Abierta para Adultos (UAPA) entregó 1,148 nuevos profesionales a la sociedad dominicana durante su Septuagésima Séptima Graduación Ordinaria, celebrada ayer en el Recinto Cibao Oriental, provincia María Trinidad Sánchez. Con estos se elevan a 56,528 el total de egresados formados por la institución en sus 31 años.

La ceremonia fue encabezada por la rectora Alejandra Hernández Acosta junto a miembros del Consejo Académico de la entidad, considerada pionera de la educación a distancia en la República Dominicana.

De los nuevos graduandos, 645 corresponden a programas de grado y 503 a posgrado.

Las mujeres representaron el 73 % de la promoción con 838 graduadas, mientras que los hombres sumaron 310, equivalente al 27 %.

La universidad informó que las áreas académicas con mayor cantidad de egresados con honores fueron Ciencias de la Salud y Psicología, con un 63 %, seguidas por Negocios y Turismo con un 24 %.

Viceministra de la Juventud pronuncia discurso central

La oradora invitada fue Esthefany Holguín, viceministra Administrativa del Ministerio de la Juventud, quien destacó la importancia de la formación profesional como herramienta para el desarrollo de las familias y de la sociedad.

"Salgan al mundo con humildad, pero también con seguridad. Defiendan sus sueños, honren a sus familias y ejerzan sus profesiones con ética, humanidad y compromiso social", expresó la funcionaria durante su intervención.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora académica del recinto anfitrión, Yelissa Comprés, quien resaltó el crecimiento institucional de la universidad y el impacto de sus egresados en distintos sectores del país.

Reconocen a graduandos destacados

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el juramento profesional y la entrega de títulos, encabezados por la rectora Alejandra Hernández Acosta junto a los vicerrectores Vilma Díaz y María Regina Taveras, además de otros directivos universitarios.

La UAPA reconoció a los graduandos más sobresalientes de la 77.ª promoción . Entre ellos figuran Blanca Contreras Delgado, de la Maestría en Gestión de Centros Educativos; Jojanser Corporán Hernández, de Ingeniería en Software; y Joely Mariel Rodríguez, de Psicología Educativa.

También fueron reconocidos Juan José Almonte, de la carrera de Derecho, y Vanesa Basora Basora, de la Escuela de Negocios y Turismo, quien obtuvo el mayor índice académico de toda la promoción con el mérito Magna Cum Laude y tuvo a su cargo el discurso de agradecimiento en representación de los graduandos.

Egresados de la diáspora

La institución destacó además la graduación de varios estudiantes residentes en Estados Unidos y Europa que culminaron sus estudios mediante la modalidad virtual.

Entre ellos figuran Cándido Davison Cabrera, Karina Elizabeth De la Mota, Alexander Ferrer, Leyda Mercedes Pérez, Emely De los Santos, Rosaura Pion Monegro y Efreiny Ramírez, quienes obtuvieron títulos en áreas como Administración, Derecho, Lenguas Modernas y Psicología.

Autoridades presentes

En la ceremonia participaron la presidenta de la Junta Directiva de la UAPA, Mirian Acosta; la gobernadora de María Trinidad Sánchez, María López Polanco; el alcalde de Nagua, Rafael Alfredo Peralta; el diputado Jesús Estarlin Vásquez; y el rector de la Universidad Psicología Industrial Dominicana (UPID), Alberto Ramírez, entre otras autoridades académicas, gubernamentales y municipales.

Fundada el 14 de enero de 1995, la UAPA tiene su sede principal en Santiago, además de recintos en Santo Domingo y Nagua.

La institución también cuenta con oficinas de apoyo en las regiones sur y este del país, así como en Estados Unidos y Europa, desde donde ha formado a cientos de dominicanos residentes en el exterior mediante programas de educación virtual.

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