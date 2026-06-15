Minerd remite a Hacienda reclamaciones de contratistas para su evaluación

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que concluyó las actuaciones administrativas que le corresponden en el marco de la Ley núm. 16-26 y remitió al Ministerio de Hacienda y Economía los expedientes relacionados con reclamaciones de contratistas por obras ejecutadas con o sin contrato formal.

La institución comunicó oficialmente al Ministerio de Hacienda y Economía, entidad que preside la comisión creada por la referida legislación, que ha puesto en marcha los procedimientos correspondientes para dar continuidad al proceso de evaluación de dichas reclamaciones.

El Minerd recordó que la Ley 16-26, promulgada el pasado 1 de mayo, establece un mecanismo especial para revisar, evaluar y validar las reclamaciones derivadas de obras realizadas para el Estado, funciones que recaen en la comisión designada por esa normativa.

Proceso de evaluación

La entidad explicó que, tras completar las acciones que le competen, corresponde ahora a las instancias previstas en la ley continuar con las etapas de revisión, validación y decisión de los expedientes sometidos.

Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto al debido proceso y el cumplimiento de las disposiciones legales, al tiempo que manifestó su disposición de colaborar con las autoridades responsables de la aplicación de la ley.

Con esta remisión, el Ministerio de Educación cumple con las responsabilidades que le asigna la legislación y transfiere formalmente el proceso a los organismos encargados de su conocimiento y decisión.