La UASD inaugura Cámara Gesell en recinto de San Pedro de Macorís

Acto inaugural de la Cámara Gesell en recinto de San Pedro de Macorís de la UASD. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró este martes una Cámara Gesell en el recinto de San Pedro de Macorís, un proyecto piloto concebido para fortalecer la formación práctica de los estudiantes de Psicología y ampliar los servicios de atención a la comunidad.

La iniciativa funcionará como un espacio especializado donde estudiantes y docentes podrán integrar los conocimientos teóricos con la práctica supervisada, mediante procesos de evaluación e intervención conductual en un entorno especializado.

La nueva Cámara Gesell ofrecerá atención gratuita a la población, con especial énfasis en niños y niñas de San Pedro de Macorís, bajo un modelo orientado a garantizar la calidad del servicio y el acompañamiento profesional, informó la universidad en nota de prensa.

Durante el acto inaugural, las autoridades académicas resaltaron la importancia de que la formación de los futuros profesionales de la Psicología esté sustentada en principios éticos, el respeto a los derechos de los menores y el cumplimiento del consentimiento informado.

Participación de autoridades y respaldo institucional

El espacio fue nombrado en honor a la maestra Clara Benedicto, como reconocimiento a su trayectoria y aportes al ámbito académico.

La actividad contó con la participación del decano de la Facultad de Humanidades, Gerardo Roa, y fue encabezada por la directora de la Escuela de Psicología, Rosa Martínez.

También asistió Oscar Rosario, director de Transportación y Mecánica de la UASD y candidato a la Vicerrectoría Administrativa, quien expresó el respaldo institucional a iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de la educación superior y su vinculación con las necesidades de la sociedad.