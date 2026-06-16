CEF Santo Domingo designa a Luisa Taveras Pichardo como nueva rectora

El CEO del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, Joaquín Espallargas Iberni, junto a la nueva rectora de CEF.- Santo Domingo, Luisa Taveras Pichardo. ( FUENTE EXTERNA )

CEF.- Santo Domingo anunció la designación de la doctora Luisa Taveras Pichardo como nueva rectora la institución, en una decisión orientada a fortalecer sus capacidades académicas, investigadoras y organizativas como parte de una estrategia de crecimiento y consolidación en República Dominicana.

Taveras Pichardo es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, con especialización en Educación, por la Universidad de Córdoba, España, donde obtuvo la calificación cum laude. Cuenta con una amplia trayectoria en gestión universitaria y desarrollo académico en el sistema de educación superior dominicano.

A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de liderazgo en instituciones como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), además de participar en proyectos internacionales relacionados con la transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe.

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La nueva rectora expresó que el proyecto académico de CEF.- Santo Domingo fue determinante para aceptar el cargo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/whatsapp-image-2026-06-16-at-104057-am-4c3d32bc.jpeg La nueva rectora delCEF.- Santo Domingo, acompañada de otros miembros de la institución. (FUENTE EXTERNA)

"He tenido varias oportunidades en los últimos meses, pero cuando escuché el proyecto de CEF.- Santo Domingo no tuve dudas. Es un proyecto retador y de crecimiento, en el que la academia, la calidad y el alumno están en el centro, aspectos fundamentales para mí en cualquier institución que represente." Luisa Taveras Pichardo. Rectora de CEF.- Santo Domingo. “

Estrategia institucional de CEF

El CEO del Grupo Educativo CEF.- Udima , Joaquín Espallargas Iberni , afirmó que el nombramiento forma parte de una estrategia institucional que busca posicionar a la entidad como un referente universitario en la región.

"Nuestro plan estratégico para los próximos cursos persigue el objetivo de convertir CEF.- Santo Domingo en el hub universitario líder del Caribe. Este nombramiento es una prueba más de la apuesta de CEF.- por República Dominicana y su compromiso con el país", indicó.

Nuevas incorporaciones en CEF

Como parte de este proceso de fortalecimiento institucional, la entidad también incorporó recientemente a la doctora Flor Berenice Fortuna Terrero como directora de Investigación.

La institución señaló que esta decisión busca reforzar la generación de conocimiento, promover la innovación y fortalecer la calidad académica mediante el desarrollo de proyectos de investigación con impacto en la sociedad.

CEF.- Santo Domingo destacó que estas incorporaciones responden a una visión de largo plazo enfocada en consolidar su desarrollo institucional y ampliar su contribución al ecosistema de educación superior de República Dominicana.