CEF Santo Domingo designa a Luisa Taveras Pichardo como nueva rectora
La incorporación de Taveras Pichardo busca consolidar el desarrollo académico y la investigación en la institución
CEF.- Santo Domingo anunció la designación de la doctora Luisa Taveras Pichardo como nueva rectora la institución, en una decisión orientada a fortalecer sus capacidades académicas, investigadoras y organizativas como parte de una estrategia de crecimiento y consolidación en República Dominicana.
Taveras Pichardo es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, con especialización en Educación, por la Universidad de Córdoba, España, donde obtuvo la calificación cum laude. Cuenta con una amplia trayectoria en gestión universitaria y desarrollo académico en el sistema de educación superior dominicano.
A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de liderazgo en instituciones como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), además de participar en proyectos internacionales relacionados con la transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe.
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La nueva rectora expresó que el proyecto académico de CEF.- Santo Domingo fue determinante para aceptar el cargo.
Estrategia institucional de CEF
El CEO del Grupo Educativo CEF.- Udima, Joaquín Espallargas Iberni, afirmó que el nombramiento forma parte de una estrategia institucional que busca posicionar a la entidad como un referente universitario en la región.
"Nuestro plan estratégico para los próximos cursos persigue el objetivo de convertir CEF.- Santo Domingo en el hub universitario líder del Caribe. Este nombramiento es una prueba más de la apuesta de CEF.- por República Dominicana y su compromiso con el país", indicó.
Nuevas incorporaciones en CEF
Como parte de este proceso de fortalecimiento institucional, la entidad también incorporó recientemente a la doctora Flor Berenice Fortuna Terrero como directora de Investigación.
La institución señaló que esta decisión busca reforzar la generación de conocimiento, promover la innovación y fortalecer la calidad académica mediante el desarrollo de proyectos de investigación con impacto en la sociedad.
CEF.- Santo Domingo destacó que estas incorporaciones responden a una visión de largo plazo enfocada en consolidar su desarrollo institucional y ampliar su contribución al ecosistema de educación superior de República Dominicana.