Luis Miguel De Camps lidera jornada por la paz y la prevención de la violencia en La Vega

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, lideró este martes la misión "Escudo contra la Violencia 3K", una jornada organizada por los Agentes al 100 para promover la cultura de paz, la prevención de la violencia y la convivencia pacífica entre estudiantes y comunidades.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación para fortalecer la formación en valores, la ciudadanía responsable y el liderazgo estudiantil, mediante actividades de participación social y servicio comunitario.

Durante la actividad, el Ayuntamiento de La Vega declaró a De Camps como Visitante Distinguido, en reconocimiento a sus aportes al fortalecimiento de la educación, la formación en valores y el desarrollo integral de la juventud.

Al dirigirse a los participantes, el ministro destacó que la construcción de una sociedad más pacífica requiere ciudadanos comprometidos con el diálogo, la convivencia y la participación activa en sus comunidades.

"La paz no se construye únicamente cuando resolvemos conflictos. Se construye cuando fortalecemos los valores que ayudan a prevenirlos", expresó.

Prevención de la violencia

De Camps sostuvo que la prevención de la violencia debe comenzar antes de que surjan los conflictos, promoviendo el respeto, la empatía y la sana convivencia desde los espacios educativos y familiares.

Asimismo, resaltó la educación y el deporte como herramientas fundamentales para formar ciudadanos responsables y fortalecer las relaciones entre los jóvenes.

En representación de los Agentes al 100, el estudiante Samil D' Jesús Rodríguez Gómez afirmó que la jornada reafirma el compromiso de los jóvenes con la construcción de entornos seguros y libres de violencia.

La actividad reunió a estudiantes, docentes, autoridades y miembros de la comunidad educativa, quienes participaron en una caminata orientada a fomentar una cultura de paz y el compromiso colectivo con la prevención de la violencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-16-at-82118-pm-dc3fc0b8.jpeg Estudiantes presentes. (FUENTE EXTERNA)

Además de promover estos valores, la misión permitió a los estudiantes acumular horas de servicio social, requisito contemplado dentro de su proceso formativo para optar por el título de bachiller.