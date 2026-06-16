Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo

La Acción Empresarial por la Educación (Educa) presentó este martes su nueva junta directiva y planteó pilares fundamentales para fortalecer el sector educativo en el país.

La presidenta designada Susana Martínez Nadal respaldó los avances de la educación, pero asintió que aún el sistema presenta grandes desafíos.

“La República Dominicana ha alcanzado avances importantes durante las últimas décadas, entre ellos la expansión de la cobertura educativa, el fortalecimiento progresivo de la educación inicial, la inversión sostenida en el sector y los esfuerzos por mejorar la formación docente. Sin embargo, reconocer esos avances no significa conformarse, debido a que los resultados de aprendizaje muestran que el país todavía enfrenta importantes desafíos”, dijo.

Señaló que los principales organismos internacionales coinciden en la necesidad de fortalecer las competencias digitales, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades socioemocionales de los estudiantes. No obstante, precisó que esa agenda de futuro no puede implicar renunciar a los aprendizajes fundamentales.

“No se trata de escoger entre lo básico y lo nuevo. Se trata de garantizar ambos”, expresó Martínez Nadal. En ese contexto, Educa valoró la reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Educación.

La presidenta de Educa también abogó por avanzar hacia la despolitización del sistema educativo mediante mecanismos de selección basados en el mérito; proteger el tiempo efectivo de aprendizaje mediante el cumplimiento riguroso del calendario y del horario escolar; colocar el mérito en el centro del sistema educativo, aprovechando los resultados de la reciente Evaluación de Desempeño Docente; y mejorar la calidad del gasto educativo.

Durante su ponencia, Martínez Nadal anunció la creación de “Pasados Presidentes”, un espacio dedicado al intercambio de experiencias y consejos entre quienes presidieron la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/103c2caa-b43b-451a-9200-b7c9300b099c-69b6a69f.jpg De izquierda a derecha, Juan Tomás Tavares, George Santoni Recio, José Mármol, Samuel Conde y María Waleska Álvarez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Testimonios y propuestas de los pasados presidentes de Educa

En ese orden, los pasados presidentes de Educa resaltaron en un panel los logros y desafíos presentados durante su gestión, entre ellos la marcha por el 4 % del producto interno bruto para la educación, la calidad y la suspensión de docencia.

En esta fase participaron Luis Sánchez Noble, Juan Tomás Tavares, George Santoni, José Mármol, Samuel Conde, María Waleska Álvarez, Elena Viyella y Samuel Conde.

Los exdirectivos respaldaron la nueva iniciativa de la institución para medir el desarrollo de las clases y la pérdida millonaria del país cuando los estudiantes pierden docencia.

En ese mismo orden el presidente de la organización periodo 2016-2018, José Mármol, resaltó las luchas en su periodo y valoró las iniciativas creadas por Educa.

“A mí me tocó medir la calidad del gasto, y ese primer estudio medía la calidad del gasto en la educación dominicana a raíz de haberse conquistado el cinco por ciento", i ndicó.

Destacó que el estudio reveló ineficiencia en el uso de los recursos respecto a la calidad esperada, además de la necesidad de una mayor inversión y calidad en la capacitación profesoral.

“También arrojó que buena parte del presupuesto se destina a pensiones e incrementos salariales. Esto por supuesto trajo un choque directo con la Asociación Dominicana de Profesores ”, dijo.

Mármol sostuvo que desde Educa se sigue luchando por la calidad de ese gasto y sostuvo que el monitor del impacto económico de la pérdida de docencia es una herramienta de gran poder.

“Con las cifras que tenemos, alrededor de cuatro mil millones de pesos tirados al vacío por falta de docencia, con eso se hubieran construido 44 planteles escolares. De manera que esta herramienta es poderosa porque es abierta y está a manos de la población y se puede analizar”, refirió el expresidente.

Asimismo dijo que quienes sufren las consecuencias con el paro de docencia son los estudiantes de escasos recursos.

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Samuel Conde, también expresidente dijo que en su periodo se esforzó porque los procedimientos se ejecutaran con calidad.

“Nunca había estado en Educa. Y cuando llegué ya tenía ciertos conocimientos. Aunque hemos tenido ciertos avances, aún queda mucho por hacer”, dijo.

Conde sostuvo que una de las prioridades en el sector educativo es el aprendizaje.

"Cuando vemos los resultados los estudiantes que logran avances en habilidades básicas para poder pensar suelen ser porcentajes de cifras de un dígito" Samuel Conde expresidente de Educa “

Sostuvo que una de sus luchas fue la ausencia de docencia y consideró que, aunque hay un derecho de sindicatos para convocar asambleas, no debe exceder el tiempo debido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/nue-junta-directiva-de-educa-samil-mateo-26jpg-d20e580a.jpeg La nueva junta directiva de Educa, junto al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Nueva junta directiva

Educa anunció que la nueva junta directiva estará presidida de la siguiente manera:

Susana Martínez Nadal , presidenta .

, . William Phelan, vicepresidente.

Alejandro Peña Prieto, secretario.

Leonor Elmúdesi, vicesecretaria.

José Gior Ariza, tesorero.

Yandra Portela, vicetesorera.

Francesca Rainieri, vocal.

Gustavo Eladio Tavares, vocal.

Marco Cabral, vocal.

Mariel Bera, vocal.

Mildred Minaya, vocal

Nabila Rizek, vocal.

Omar Acosta, vocal.

Rosa Bonetti de Santana, vocal.

Gisselle M. Valera Florencio, vocal.

Santiago Camarena, vocal.

Luis Emilio Velutini, vocal.

María Waleska Álvarez, pasada presidenta.