Equipo dominicano de robótica gana máximo premio de diseño en competencia celebrada en Boston

La competencia, considerada una de las más exigentes del mundo en el ámbito de la robótica educativa, reúne cada año a destacados equipos de diferentes países que sobresalen en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). ( FUENTE EXTERNA )

El equipo de robótica S.J.T. Dolphins, del Colegio San Judas Tadeo, obtuvo el prestigioso premio Robot Design (Diseño del Robot) durante el torneo internacional FIRST LEGO League WPI WAFFLE Open Invitational, celebrado del 10 al 14 de junio en el Instituto Politécnico de Worcester (WPI), en Massachusetts, Estados Unidos.

La competencia, considerada una de las más exigentes del mundo en el ámbito de la robótica educativa, reúne cada año a destacados equipos de diferentes países que sobresalen en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El galardón de Diseño del Robot reconoce al equipo que mejor demuestra la aplicación de principios de ingeniería en la construcción, programación y optimización de un robot capaz de ejecutar misiones de manera eficiente y precisa.

Para obtener la distinción, los estudiantes dominicanos destacaron ante un jurado internacional en tres áreas clave: diseño mecánico, programación avanzada y estrategia de innovación.

Robot robusto

Los jueces valoraron la creación de un robot robusto y eficiente, equipado con accesorios de intercambio rápido; el desarrollo de una programación autónoma basada en el uso preciso de sensores; y la capacidad del equipo para documentar y explicar de manera clara su proceso de diseño e iteración.

"Este triunfo es el resultado de meses de arduo trabajo, dedicación y pasión por la tecnología", expresó José Silva, coach del equipo.

Agregó que competir en un evento de este nivel, junto a delegaciones de países con una amplia trayectoria tecnológica, evidencia el talento y la preparación de los jóvenes dominicanos para destacarse en escenarios internacionales.

"Es un orgullo para nuestra comunidad educativa y para toda la República Dominicana", afirmó.

El WPI WAFFLE Open Invitational es organizado por el Instituto Politécnico de Worcester y está dirigido a equipos de alto rendimiento de la categoría FIRST LEGO League Challenge. Además de las pruebas técnicas, el evento promueve el intercambio cultural, la innovación y la colaboración entre estudiantes de distintas partes del mundo.

La FIRST LEGO League es un programa internacional que introduce a niños y jóvenes en las áreas STEM mediante la construcción y programación de robots para resolver desafíos inspirados en situaciones del mundo real.