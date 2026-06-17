ADP cuestiona cifras de Educa y pone en duda su autoridad moral para evaluar la educación pública

La ADP consideró preocupante que entidades privadas pretendan erigirse en árbitros de la educación pública dominicana mediante la elaboración de informes que "no cuentan con el aval técnico ni institucional del Ministerio de Educación (Minerd). ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó este miércoles las conclusiones del denominado Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases presentado por Acción Empresarial por la Educación (Educa), al considerar que el informe está sustentado en datos inconsistentes y carece de la objetividad necesaria para emitir juicios sobre el sistema educativo nacional.

A traves de una nota de prensa, el gremio asegura que la entidad presenta "datos descontextualizados y pretende responsabilizar exclusivamente a los docentes de problemas cuya causa real se encuentra en las deficiencias estructurales del sistema educativo nacional".

La ADP consideró preocupante que entidades privadas pretendan erigirse en árbitros de la educación pública dominicana mediante la elaboración de informes que "no cuentan con el aval técnico ni institucional del Ministerio de Educación (Minerd)", organismo legalmente facultado para evaluar y monitorear el cumplimiento del calendario escolar.

"En primer lugar, el informe de Educa parte de una base cuestionable y errónea al afirmar que durante el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia. Según el calendario escolar oficial aprobado por el Consejo Nacional de Educación, los niveles de Educación Inicial y Secundaria, incluyendo las modalidades Técnico Profesional, Artes y Centros de Excelencia, tienen establecidas 1,528 horas de clases distribuidas, en 191 días lectivos, por lo que las cifras presentadas requieren una explicación que valide si solo se impartieron 144 horas de clases antes de construir conclusiones de carácter nacional", afirmó la ADP en su respuesta a Educa.

"Antes de construir conclusiones de alcance nacional, Educa debe explicar de manera transparente cómo obtuvo esos resultados y cuáles fueron los criterios empleados para determinar la supuesta pérdida de horas de docencia", señaló el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP", dijo.

Asimismo, indica que resulta incorrecto afirmar que 55 convocatorias de suspensión impactaron a los 7,921 centros educativos públicos y semioficiales del país. "La realidad es que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP tiene más de tres años sin convocar una paralización nacional de la docencia", acotó.

Precisó que los reclamos de los docentes, en diferentes comunidades, municipios y provincias del país (Duarte, Santiago, Azua y San Juan de la Maguana, Haina, Tamayo y Boca Chica) son legítimos y están relacionados con el deterioro de la infraestructura escolar, la falta de aulas, las condiciones de seguridad en los centros educativos y situaciones extraordinarias como las intoxicaciones provocadas por fumigaciones agrícolas en San Francisco de Macorís.

Cuestiona autoridad moral

"Pretender contabilizar estas luchas como simples pérdidas económicas constituye una visión reduccionista que ignora que muchas de esas acciones procuran, precisamente, garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes", sostuvo el CEN de la ADP.

El gremio también cuestiona la autoridad moral con la que Educa, el Foro Socioeducativo, la Federación de APMAE y Fe y Alegría presentan estimaciones económicas sobre la educación pública, cuando dichas instituciones reciben recursos provenientes del propio Estado dominicano.

Fondos millonarios

La nota descata que datos oficiales indican que durante los últimos cinco años Educa ha recibido 67,078,539.93 millones de pesos a través de programas de formación financiados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), mientras que Fe y Alegría ha recibido 12,037,375 millones de pesos por concepto de subvenciones. En conjunto, ambas entidades han percibido 79,115,914.93 millones de pesos provenientes de fondos públicos, asegura la ADP.

Exponen que, tomando en cuenta que, según informaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar, el costo de construcción de un aula regular oscila entre cinco y siete millones, con esos recursos habrían podido construirse entre 11 y 15 aulas escolares adicionales para el sistema educativo dominicano.

"Por ello, resulta contradictorio que organizaciones beneficiarias de recursos del 4 % del PIB intenten presentar a los docentes como responsables exclusivos de supuestas pérdidas económicas, mientras guardan silencio sobre problemas como el déficit de aulas, la sobrepoblación estudiantil, el deterioro de planteles y las múltiples necesidades de infraestructura que afectan el proceso educativo", afirmó el CEN de la ADP.

La ADP reiteró que la preocupación debe centrarse en garantizar escuelas seguras, adecuadas y dignas para estudiantes y docentes, mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la inversión pública en educación con criterios de eficiencia, transparencia y equidad.

Leer más Educa presenta a su nueva junta directiva y plantea prioridades para transformar el sector educativo