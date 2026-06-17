Santos Badía apuesta a la formación técnica como eje de la reforma educativa en República Dominicana

Estudiantes del Infotep, institución donde se potencia la educación técnica-profesional. ( FUENTE EXTERNA )

La transformación del sistema educativo dominicano debe ir más allá de una nueva ley y replantear la manera en que el país forma a sus estudiantes, con un mayor impulso a la educación técnico-profesional.

Así lo planteó este miércoles el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, durante un encuentro con periodistas celebrado en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), como parte de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana.

El funcionario defendió la formación técnica como una alternativa legítima de desarrollo y cuestionó la idea de que la universidad sea el único camino hacia el éxito.

"No hay problema porque un joven haga una carrera técnica y se quede ahí. En los países desarrollados, el 55 % de las personas son técnicos profesionales. Lo que no podemos seguir es con una actitud despectiva hacia el técnico y como que solo triunfó el que llegó a la universidad", comentó.

Santos Badía sostuvo que el país necesita una reforma educativa estable que trascienda los cambios de gestión gubernamental.

"Una reforma educativa que no pueda ser cambiada cada vez que cambia un ministro. La ley no es suficiente. Tenemos que hacer una transformación curricular", expresó.

Asimismo, consideró que existe "un divorcio entre las escuelas, profesores y estudiantes", pese a las inversiones realizadas en programas de entrega gratuita de uniformes y libros de texto, así como transporte escolar.

Para describir ese desfase, afirmó que hoy existen "estudiantes del siglo 21, con profesores del siglo 20 y un sistema educativo del siglo 19".

Cambios desde la primaria

Entre las propuestas planteadas figura reforzar las competencias fundamentales durante la educación primaria, incluyendo lectoescritura, caligrafía, construcción de relatos, operaciones matemáticas básicas, quebrados, decimales, figuras geométricas y conocimientos esenciales de historia universal y ciencias naturales.

Asimismo, cuestionó la disposición que permite promover estudiantes sin haber alcanzado las competencias requeridas.

"Hay una ordenanza que dice que hay que pasarlos aunque no sepan y eso es peor que estén fuera de la escuela. Es un tema que habrá que revisarlo", indicó.

Dos rutas en secundaria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-52916-pm-a3cb0ee7.jpeg Rafael Santos Badía duarante el encuentro en el marco de la Consulta Nacional para el futuro de la educación. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Santos Badía propuso redefinir el nivel secundario para orientar tempranamente a los estudiantes según sus aptitudes e intereses. Explicó que el primer ciclo de secundaria, equivalente a los antiguos séptimo y octavo grados, debería servir para identificar perfiles académicos.

"Ver, por su índice, si tiene inclinación hacia lo científico-técnico o hacia lo científico-humanista. Terminado el ciclo, que dura dos años, lo montas en uno de los dos trenes que van hacia el segundo ciclo", explicó.

En el caso de quienes muestren un perfil científico-técnico, planteó que cursen el segundo ciclo en centros politécnicos para graduarse como bachilleres con una formación ocupacional.

"En esta ruta va a haber muchas paradas para el que se baje salga con un título", afirmó, al destacar la necesidad de fomentar oficios técnicos y certificaciones intermedias para facilitar la inserción laboral de quienes abandonen el sistema antes de concluir sus estudios.

En contraste, advirtió sobre la formación de profesionales por encima de las necesidades del mercado laboral.

"Debemos formar profesionales de mucha rigurosidad, magísters, con doctorados, pero no tantos, porque después no consiguen trabajo", sostuvo.

También consideró que los docentes requieren una preparación más rigurosa.

"Profesor que se va a formar en ciencia, tiene que saber más ciencia que los que van a aprender", expresó.

Inteligencia artificial y empleos del futuro

El ministro se refirió además al impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y a la necesidad de preparar a los estudiantes para las nuevas competencias que demandará la economía.

"90 millones de profesionales no serán necesarios y quedará un robot", dijo. Sin embargo, añadió que "por el lado positivo, se crearán 140 millones de nuevos empleos, lo único que requieren competencias y tendrán buenos salarios".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/28b4eec6c5eb4afbb836e3dae5b9b2b5-b9851512.jpg Proponen examinar el futuro educativo amparado en la IA. (FUENTE EXTERNA)

"La gran ventaja que tendrá esta revolución es que los empleos no serán para morirse de hambre. Habrá profesiones no imaginadas que se van a crear", agregó.

Ante ese escenario, planteó que el país debe definir qué tipo de sistema educativo quiere construir.

"¿Nos vamos por la calidad o nos vamos por la cantidad?", cuestionó.

Una escuela atractiva y segura

Santos Badía abogó por revisar la jornada escolar extendida para que los estudiantes completen sus tareas dentro de los centros educativos.

"Tiene que haber profesores taeristas en las escuelas porque los padres están para cenar y jugar con ellos (los niños), hacer que descansen para el otro día ir a la escuela", expresó.

También insistió en que las escuelas deben convertirse en espacios atractivos y seguros.

"Todos estos cambios deben ser en una escuela que no sea aburrida, en una escuela en la que todos quieran ir", dijo, citando la robótica como una herramienta para despertar el interés estudiantil.

"Los niños tienen que estar seguros en las escuelas. Tu confías a tu hijo y no puede ser lugar donde haya drogas, puñales ni vapes", añadió.

El funcionario también propuso incorporar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los Ni-Ni.

"En este modelo, los vamos a ir a buscar, les vamos a enseñar un oficio", afirmó.

Asimismo, sostuvo que la educación debe articularse con otras áreas del conocimiento.

"La cultura es el puente transversal de la educación. Educación, cultura y ciencia tiene que andar juntas", expresó.

Cambios en la educación superior

Respecto a la educación superior, aseguró que tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como el Infotep tendrían que adecuarse a las nuevas disposiciones académicas derivadas de la reforma.

"La UASD tiene que someterse a las mismas normas académicas, al mismo currículum", expresó, al señalar que deberá aceptar la convalidación de asignaturas cursadas en otras universidades.

Explicó que el origen de esta propuesta radica en que históricamente la academia estatal era la única institución rectora del sistema de educación superior.

También consideró que las condiciones laborales del personal docente deben mejorar.

"Los salarios tendrán que cambiar, tienen que mejorar", insistió.

Una consulta para construir

El encuentro formó parte de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, iniciativa impulsada por el Gobierno mediante el Decreto 309-26 para recoger propuestas de distintos sectores de la sociedad y avanzar hacia una nueva legislación educativa.

A través de un audiovisual, la directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, explicó que el proceso busca construir colectivamente soluciones para el sistema educativo.

"No busca validar decisiones ya tomadas, sino construir", expresó.

Destacó además el papel de los medios de comunicación en la transformación social.

"Cuando una comunidad no sabe, cuando una política pública no da el resultado esperado, cuando algo funciona, el periodismo multiplica el impacto. El conocimiento es transformador y cuando comunicamos llegamos más lejos", sostuvo.

Morla indicó que la consulta procura "escuchar ideas, propuestas y promesas" y recordó que los aportes ciudadanos podrán presentarse a través de la página web www.consulta.mescyt.gob.do entre el 18 de junio y el 1 de julio.

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez, valoró la iniciativa y aseguró que "creará un antes y un después en el proceso de aprendizaje".

Una vez concluido el período de consultas, las conclusiones serán llevadas al Congreso Nacional en un decálogo con diez grandes políticas que servirán de base para la redacción de una nueva ley educativa.

"Una ley tiene que ser marco y resolver los temas de IA y los contenidos", concluyó Santos Badía.