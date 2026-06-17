El proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se desarrolla este miércoles en "completa calma" en un campus donde se observa baja concurrencia de profesores y estudiantes.

"Las expectativas están muy buenas, hemos estado recorriendo las áreas y mesas de votación y, hasta ahora, todo se desarrolla tranquila, democrática y diáfanamente", expresó el candidato a rector Jorge Asjana David al salir de la Facultad de Humanidades acompañado por su equipo de aspirantes a vicerrectores.

El candidato afirmó que hasta el momento ha votado cerca del 60 % del total de electores y que los informes de los centros regionales del país también indican que ha sido un proceso ejemplar.

Facultad de Humanidades

El maestro Eulogio Silverio, quien aspira a dirigir la Facultad de Humanidades, explicó que esa facultad tiene una población electoral de 423 maestros y unos 23 estudiantes y que hasta la tarde de este miércoles ha votado el 68 % de los inscritos.

Adelantó que de ganar el decanato la primera ejecutoria que realizaría sería aclimatar las aulas, ya que el calor es "insoportable" en algunos momentos, así como dotarlas de internet de alta velocidad y de equipo de proyección.

Escuela de Comunicación

Dos de los candidatos a dirigir la Escuela de Comunicación Social: Raúl Hernández y Jenfri Jiménez conversaban en total camaradería y entusiasmo, entre chanzas y risas se invitaban mutuamente a colaborar cuando lleguen a la Dirección de la Escuela.

Al ser consultados por Diario Libre sobre si sus programas incluye la digitalización de la carrera, dejando atrás las cámaras análogas y los tipómetros en asignaturas como Fotoperiodismo, adelantaron que el nuevo diseño curricular está totalmente digitalizado y acorde a las demandas de la Comunicación Social del Siglo XXI y que esperan poderlo aplicar en pro del estudiantado.

El proceso de votación en que se miden los candidatos a rectores Jorge Asjana David y Radhamés Silverio concluye a las 8:00 de la noche de este miércoles 17 de junio.

En dicho certamen están en juego 121 cargos, además del rector, cuatro vicerrectores, nueve decanos, nueve vicedecanos, los directores de cada uno de los centros regionales de la UASD y 53 directores de escuelas.