INTEC encabeza universidades dominicanas en ranking QS por empleabilidad y calidad académica

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) obtuvo el mejor desempeño entre las universidades dominicanas incluidas en el QS World University Rankings 2027, al liderar seis de los diez indicadores evaluados y superar la media global en empleabilidad de egresados, proporción profesor-estudiante y profesorado internacional.

De acuerdo a una nota de prensa, los resultados publicados por Quacquarelli Symonds (QS), firma británica especializada en evaluación de educación superior, INTEC alcanzó una puntuación de 71.8 en el indicador de empleabilidad de egresados, más del doble de la media global, situada en 27.9.

La universidad atribuyó este resultado al nivel de inserción laboral de sus graduados. Una encuesta institucional realizada en 2025 encontró que el 98.37 % de los egresados tenía empleo un año después de finalizar sus estudios. De ellos, el 64.23 % ocupaba posiciones de nivel medio, mientras que el 10.57 % desempeñaba cargos de alto nivel.

En el indicador de ratio profesor-estudiante, la academia registró 8.7 docentes por cada 100 estudiantes, por encima de la mediana mundial de 7.7. Asimismo, obtuvo una puntuación de 9.6 en profesorado internacional, superando ligeramente la media global de 9.4.

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La edición 2027 del ranking evaluó 8,808 instituciones de educación superior de 106 países y territorios. De ese total, solo 1,504 lograron clasificar.

Además del desempeño general, INTEC ocupó el primer lugar nacional en los indicadores de citaciones por profesor, empleabilidad de egresados, ratio profesor-estudiante, profesorado internacional y red internacional de investigación.

En materia de producción científica, QS reportó que la universidad acumuló 243 publicaciones netas, 2,258 citas netas y 3,798 citas normalizadas durante el período analizado. Estas métricas se basan exclusivamente en investigaciones indexadas en la base de datos Scopus.

INTEC ha mantenido presencia de manera continua en el QS World University Rankings, considerado uno de los principales sistemas internacionales para medir el desempeño académico, la investigación y la reputación de las universidades.